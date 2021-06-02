Как к Захарову вернулся «бумеранг», запущенный 25 лет назад 10 Александр Старикевич

2.06.2021, 13:28

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Михаил Захаров

Это внушает некоторый оптимизм и в отношении перспектив других субъектов.

Не то, чтобы я был ярым приверженцем кармической теории (жизнь, скажем так, не всегда очевидно демонстрирует, как добро и зло, совершенные человеком, возвращаются к нему), но порой случаются весьма наглядные примеры, намекающие на то, что последствия былых п(р)оступков догоняют хотя бы отдельных персон.

Переломным моментом на чемпионате мира по хоккею для сборной Беларуси, которой руководит Михаил Захаров, стало поражение от команды Великобритании. В этой связи приведем только два факта.

До встречи с белорусами Великобритания последний раз в основное время побеждала в элите мирового хоккея в 1962-м, в год рождения Захарова.

Тамошние сборники сами о себе иронично поют: «Мы – дерьмо, и знаем это».

Как вы понимаете, чтобы проиграть такой дружине, нужно очень сильно постараться. Но у сборной Беларуси получилось. После этого команда Захарова пошла вразнос: 2:5 от Дании, по 0:6 – от Швейцарии и России, а на выходе – финиш на последнем месте в группе.

...Так уж случилось, что в 1996-м я оказался в Эйндховене, где тогда сборная Беларуси играла во втором дивизионе чемпионата мира по хоккею. Главным тренером тогда был Андрей Сидоренко, а Михаил Захаров считался одним из лидеров команды.

Довелось стать свидетелем того, как уже в середине турнира Захаров по сверхполной программе поливал Сидоренко за обеденным столом, невзирая на присутствие фактически постороннего человека. Стало ясно: тренера «сплавляют» прямо по ходу чемпионата, несмотря на то, что еще оставались шансы на завоевание путевки в элиту.

Но, поскольку команда одержала ряд побед, в том числе над котировавшейся гораздо выше Швейцарией, у Сидоренко оставались шансы сохранить свое место. Его противникам нужен был, как сейчас модно говорить, триггер. Роль такового сыграло неожиданное поражение белорусов в последнем матче. Оно стало возможным исключительно благодаря тому, что ряд лидеров нашей сборной в этот день на площадке откровенно валяли дурака.

Угадайте, с кем тогда играли?

Да, с Великобританией.

Потом, уже после турнира, Захаров настропалил партнеров, чтобы они подписали письмо против Сидоренко, которое и стало поводом для отставки тренера. Но «топить» его начали именно в игре против островитян...

И вот «бумеранг», запущенный 25 лет назад, вернулся к Захарову.

Это внушает некоторый оптимизм и в отношении перспектив других субъектов.

Александр Старикевич, «Салiдарнасць»

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