Новые преступления режима: после пыток холодом на Окрестина девушке удалили яичник 12 2.06.2021, 13:40

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Архивное фото tut.by

Лукашисты ответят за все.

Жительнице Минска в результате пыток в тюрьме на Окрестина удалили яичник. Об этом она рассказала «Радыё Свобода» на условиях анонимности.

Девушку задержали 28 января 2021 года. Вместе с подругами она планировала присоединиться к маршу в одном из минских дворов.

Ей присудили 15 суток ареста. Пять из них минчанка провела на Окрестина.

По словам девушки, в камере стоял мороз: «До минус 15 было точно». Девушка была вынуждена спать в мороз на ледяном полу.

После приступа нестерпимой боли ее госпитализировали, а потом удалили яичник. Причиной стало переохлаждение.

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