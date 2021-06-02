Новые преступления режима: после пыток холодом на Окрестина девушке удалили яичник

Новые преступления режима: после пыток холодом на Окрестина девушке удалили яичник12
- 2.06.2021, 13:40
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Лукашисты ответят за все.
Жительнице Минска в результате пыток в тюрьме на Окрестина удалили яичник. Об этом она рассказала «Радыё Свобода» на условиях анонимности.
Девушку задержали 28 января 2021 года. Вместе с подругами она планировала присоединиться к маршу в одном из минских дворов.
Ей присудили 15 суток ареста. Пять из них минчанка провела на Окрестина.
По словам девушки, в камере стоял мороз: «До минус 15 было точно». Девушка была вынуждена спать в мороз на ледяном полу.
После приступа нестерпимой боли ее госпитализировали, а потом удалили яичник. Причиной стало переохлаждение.