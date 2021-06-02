Белорусский рубль обесценился ко всем основным валютам 2.06.2021, 13:44

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Стали известны результаты торгов 2 июня.

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали с роста доллара и евро, российский рубль сдал позиции. А вот к финишу торгов все три валюты оказались в плюсе, сообщает onliner.by.

К окончанию торгов американская валюта прибавила 0,71 копейки. Ее покупали и продавали по 2,5383.

Евро продавался и покупался на 0,06 копейки больше, чем вчера. Он стоит 3,0950.

Сотня российских рублей к концу торгов прибавила 0,29 копейки. В обед она стоит 3,4547.

Во вторник доллар потерял 0,16 копейки и стал стоить 2,5312 белорусского. Евро прибавил 0,60 копейки и подорожал до 3,0944 белорусского. Сотня российских рублей прибавила 0,26 копейки, до 3,4518.

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