В Конгресс США внесли законопроект о немедленном восстановлении санкций против «Северного потока» 2 2.06.2021, 13:58

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С инициативой выступил конгрессмен-республиканец.

Республиканский конгрессмен Фред Келлер внес на рассмотрение нижней палаты американского парламента законопроект, предусматривающий немедленное восстановление санкций против российского газопровода "Северный поток – 2" в Германию. Ранее новые ограничения против строителей отказалась вводить администрация президента США Джо Байдена, президент заявил, что его команда считает их контрпродуктивными, сообщает "Радио Свобода".

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год напрямую из России в Германию по дну Балтийского моря. К апрелю проект был построен на 95 процентов, утверждал его немецкий оператор. При этом строительство последних километров почти не продвигалось после того, как санкции против "Потока" ввела администрация бывшего президента США Дональда Трампа.

Сейчас большая часть российского газа в Европу поставляется через территорию Украины. Вашингтон и ряд стран Евросоюза считают, что строительство ветки в обход страны позволит Москве усилить давление на Киев. Строящий проект "Газпром" в ответ обвиняет США в недобросовестной конкуренции.

Келлер заявил, что он хочет уделить "приоритетное внимание американской энергетике", в то время как администрация Байдена, как он считает, пытается "ослабить энергетическую независимость Америки". Одновременно ведущий республиканец в комитете Палаты представителей по международным делам Майкл Маккол и 20 республиканцев комитета направили письмо госсекретарю Энтони Блинкену, в котором выразили обеспокоенность по поводу решения администрации отказаться от введения обязательных санкций, передает "Голос Америки".

"Украина будет значительно более уязвимой для российской агрессии, если Москва больше не будет нуждаться в Киеве как транзитной стране для экспорта своего газа в Западную Европу", – предупредили законодатели.

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