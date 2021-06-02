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Ицхак Герцог избран новым президентом Израиля

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  • 2.06.2021, 14:13
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Ицхак Герцог избран новым президентом Израиля
Ицхак Герцог
фото: global look press

Отец нового главы израильского государства также был президентом.

2 июня Ицхак Герцог был избран 11-ым президентом Израиля. За него проголосовали 87 депутатов, Мириам Перец получила 26 голосов, сообщает издание "Детали".

60-летний Герцог, председатель Еврейского агентства "Сохнут", бывший министр и депутат парламента, пошел по стопам своего отца Хаима Герцога, который был шестым президентом государства.

Герцог заявил после своего избрания: "Я принимаю на себя большую ответственность и право служить народу".

Избранный президент также сказал в своей речи: "Проблем много, и к ним нельзя относиться легкомысленно. Очень важно лечить кровоточащие раны, которые недавно открылись в нашем обществе. Мы должны защищать международное положение Израиля и его доброе имя в семье наций, бороться с антисемитизмом и ненавистью к Израилю и сохранять основы нашей демократии. Я намерен быть президентом каждого и наполнить Израиль надеждой".

Срок полномочий действующего президента Реувена Ривлина истекает 29 июля.

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