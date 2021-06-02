закрыть
2 июня 2021, среда, 16:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Степа, держись!»

  • 2.06.2021, 14:08
  • 2,624
«Степа, держись!»

Белорусы в стране и за рубежом продолжают акции в поддержку Степана Латыпова.

Героя Беларуси, политзаключенного Степана Латыпова поддержали также жители Прилук, Боровлян и столичной «площади Правды». Акция в поддержку заключенного прошла и в центре Киева.

Фото многочисленных акций публикуют независимые телеграм-каналы.

«Сцяпан, не дазваляй сістэме цябе зламiць!» — призывают белорусы.

А жители Площади Перемен объявили акцию солидарности:

«Степа, держись!». Каждый может поддержать героя Беларуси, отправив ему письмо, рисунок или открытку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убить дракона
Убить дракона Наталья Радина
Если к вам пришел медведь
Если к вам пришел медведь Владимир Халип
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович