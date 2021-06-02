«Степа, держись!» 2.06.2021, 14:08

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Белорусы в стране и за рубежом продолжают акции в поддержку Степана Латыпова.

Героя Беларуси, политзаключенного Степана Латыпова поддержали также жители Прилук, Боровлян и столичной «площади Правды». Акция в поддержку заключенного прошла и в центре Киева.

Фото многочисленных акций публикуют независимые телеграм-каналы.

«Сцяпан, не дазваляй сістэме цябе зламiць!» — призывают белорусы.

А жители Площади Перемен объявили акцию солидарности:

«Степа, держись!». Каждый может поддержать героя Беларуси, отправив ему письмо, рисунок или открытку.

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