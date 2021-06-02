Около 450 белорусов не могут вылететь с Кипра: их начинают выселять из отелей 26 2.06.2021, 14:26

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Власти не позаботились об их возвращении в страну.

Кипр присоединился к другим странам Евросоюза и закрыл для самолетов «Белавиа» свое воздушное пространство. Многие белорусские туристы, отдыхавшие на острове, застряли там.

Один из них рассказал nn.by, что эвакуационный рейс из Ларнаки в Москву был назначен на 2 июня, но в последний момент был отменен без объяснения причин.

По некоторым сведениям, рейс должна была совершать российская компания "Якутия". Туристов должны были доставить в аэропорт "Внуково" в российской столице, а уже оттуда в Беларусь.

2 июня фактически всех белорусских туристов, у которых уже закончились путевки, выселили из отелей. Теперь им нужно самостоятельно искать жилье или альтернативные пути возвращения в Беларусь.

"Всего здесь около 450 белорусов, - сказал один из туристов. - Многие в растерянности, потому что им надо на работу, да и запасы денег уже заканчиваются".

В пресс-службе "Белавиа" сказали, что на данный момент не имеют информации о ситуации.

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