На «Гродно Азот» отменили меры по сдерживанию COVID-19 3 2.06.2021, 14:29

4,128

Администрации плевать на здоровье рабочих?

2 июня в тг-канале "Стачком Азота" выложили документ, предусматривающий частичную отмену мер по предупреждению распространения COVID-19 на предприятии. "Еврорадио" дозвонилось на гродненский завод: распоряжение оказалось подлинным.

— Это связано с тем, что уровень заболеваемости пошел на спад, есть прививки, работники прививаются, — рассказал заместитель главного инженера по производству Виктор Михневич, чья подпись стоит на распоряжении.

По словам Михневича, отмененный пункт 1.1 распоряжения предусматривал рассредоточение работников, уменьшение контактов между людьми, а также сдвиг рабочих графиков, что позволяло сменам меняться в течение сорока минут.

— Люди и так контактируют в столовых, магазинах, подписывают наряды. Я считаю, что мер принято достаточно, — говорит Михневич. В тг-канале "Стачком Азота" отмену дополнительных мер иронично называют "победой в распространении COVID-19". "Весь мир борется с COVID-19, а на "Азоте" руководство считает — раз вируса не видно, значит, его нет, это у нас в головах", — пишет канал стачкома.

Могут ли вернуть дополнительные меры предупреждения заболеваемости коронавирусом на предприятии?

— Если эпидемиологи скажут, что у нас большая угроза, тогда вернем меры. Возвращаться в нормальную жизнь, наверное, как-то нужно. Тем более есть прививочки. Я сводки отслеживаю, по предприятию заражений все меньше и меньше.

Сводки об эпидемиологической ситуации на предприятии Виктору Михневичу поступают от главного врача. Правда, сколько работников "Гродно Азот" привито, заместитель главного инженера не в курсе.

Виктор Михневич

— Вы, конечно, такие вопросы задаете. Есть главврач, который отвечает за здоровье.

Как сообщается в газете "Гродненский химик", по состоянию на 1 июня на "Гродно Азот" было зарегистрировано 11 сотрудников с коронавирусной инфекцией, выздоровело 1677 человек. В медсанчасти "с ОРВИ находятся 45 человек", диагностировано две пневмонии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».