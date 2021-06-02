«Спали на полу и на лентах для багажа» 2 2.06.2021, 14:42

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Пассажиры рейса из Хургады, который приземлился в Краснодаре, рассказали о своем возвращении в Минск.

Пассажиры чартерного рейса «Белавии» B2 8284 из Хургады, который минувшей ночью вынужденно приземлился в Краснодаре, наконец добрались до Минска. Они рассказали tut.by о своем долгом путешествии и ночевке в аэропорту российского города.

Чартер «Белавиа» Минск — Хургада совершил посадку в российском городе около 00.30. В 9. 00 он должен был вылететь из Краснодара, но поднялся в воздух только примерно через полтора часа. Борт совершил вынужденную посадку из-за технических проблем в топливной системе. Посадка прошла штатно. На борту самолета было 180 пассажиров.

Как рассказали редакции пассажиры самолета, из Хургады они вылетели с небольшой задержкой вечером первого июня. Из аэропорта египетского города вылетало в это время два чартерных рейса в Минск. Один долетел нормально, второй — вынужденно сел в Краснодаре.

— Мы еще удивились, что сразу два чартера летят. Между их вылетами было пять минут разницы. Примерно где-то над Сочи — по времени выходило так — наш самолет стало достаточно сильно трясти. Небо было до этого чистым, а потом пошла какая-то дымка, вот в ней мы и попали в турбулентность. Было, конечно, немного страшно, но мы пролетели этот отрезок дороги. И потом благополучно приземлились в Минске, а вот другой самолет «застрял» в Краснодаре, — рассказывают пассажиры второго чартера, который прилетел в Минск по расписанию.

Что касается того самолета, который вынужденно сел в Краснодаре, то его пассажиры говорят, что они прибыли в российский город около 00.30.

— Вылетали мы из Хургады около 20.00 по местному времени. А в 00.30 стюардесса говорит, что, мол, не волнуйтесь, сейчас самолет из-за погодных условий должен будет приземлиться в Краснодаре. Перед этим нас сильно трясло. И трясло достаточно сильно — я много летаю и такой турбулентности не помню. Ну все — посадка, выходим. А потом мы были в аэропорту Краснодара до 10.20. Почти не спали, потому что было негде — пассажиры других рейсов заняли все места в зале, а мы расстелились на лентах для багажа. Сначала нам сказали, что рейс будет в 8.20, потом в 9.00, потом в 9.30. И мы все ждем и ждем. Наконец подали новый самолет, хотя говорили сначала, что отремонтируют тот, на котором мы летели. Люди стали, конечно, нервничать, но тут видим, что новый. Все успокоились, а дальше все было уже хорошо, — говорит одна из пассажирок рейса.

Еще одни пассажиры рассказывают, что в аэропорту Краснодара всех прилетевших из Хургады накормили и дали воды.

— Но в гостиницу не повезли. В полете стюардесса сначала объявила, что из-за погодных условий будет посадка, потом сказали, что это техническая неисправность самолета. Потом выяснилось, что какая-то ошибка «по топливу».

В аэропорту нас заставили выходить в город, перейти на терминал внутренних рейсов и там уже ожидать вместе с пассажирами других рейсов. Хотя могли бы оставаться в зале для международных рейсов, где хватало места и не было лишних людей. Кроме этого, у нас была полная проверка по прилету, и такая же по отлету. Толком никто ничего не объяснял, сидели просто на полу и ждали. Конечно, сильно устали. Были беременные женщины и семьи с детьми, — рассказал еще один пассажир рейса из Хургады.

— Сначала все было хорошо. Спустя трех часов полета наш самолет стало очень сильно трясти, детей и некоторых взрослых стало тошнить. Говорили, что зона турбулентности. В итоге спустя 40 минут вот этой тряски сам пилот объявил, что самолет по вынужденным причинам садится в аэропорту Краснодара. За окном был сильный дождь, поэтому мы все подумали, что это из-за погоды.

Сели жестко, но все было хорошо. Потом пилот сказал, что сотрудник аэропорта измерит нам температуру в самолете и потом власти страны решат, что с нами делать. В итоге нас завели в здание аэропорта. Провели через тысячу контролей. Нас накормили спустя 2,5 часа после посадки — дали сосиску с макаронами и раздали воду. С нами встретился представитель «Белавиа», и это он обеспечил водой и едой. Но потом он ушел.

Дальше нас просто кинули на полу с детьми в аэропорту. И сказали: ждите - ищут самолет. Потом сказали, что для нас готовят резервный борт, который вылетит к нам из Минска и привезет нас домой. Нам это сказали и все. В итоге мы все просто сообща таскались по аэропорту, почти не спали. Сотрудники аэропорта хамили со словами «вас тут вообще-то не ждали, поэтому ни на что не надейтесь». Очень жаль, что было такое отношение. Конечно, мы устали, дети плакали. А уже в самолете, который за нами прилетел, все было хорошо. Нас накормили, а стюардессы и пилот были просто чудесные, — поделилась историей своего возвращения домой еще одна пассажирка рейса.

«Белавиа» прокомментировала инцидент с чартером из Хургады:

— Во время выполнения рейса B2 8284 из Хургады в Минск экипаж воздушного судна обнаружил неисправность, связанную с топливной системой. С целью обеспечения безопасности полета было принято решение о посадке на запасном аэродроме в Краснодаре.

«Белавиа» оперативно направила запасной самолет с техническим персоналом для выяснения причин и устранения неисправности. Пассажиры будут доставлены в Минск на резервном самолете, — сообщали в компании.

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