Столтенберг: Члены НАТО изучают возможности усиления санкций против режима Лукашенко

Столтенберг: Члены НАТО изучают возможности усиления санкций против режима Лукашенко3
- 2.06.2021, 14:49
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Ранее страны Североатлантического Альянса поддержали санкции ЕС в введении ограничительных мер.
Страны-члены НАТО рассматривают возможность введения дополнительных санкций против белорусского режима в ответ на захват самолета ирландской авиакомпании Ryanair ("Райанэйр") в Минске. Об этом заявил в среду в Лондоне генсек организации Йенс Столтенберг.
"Я думаю, что самое важное - сделать так, чтобы эти санкции были согласованы и полностью применены", - приводит слова Столтенберга агентство Reuters.
"И я также знаю, что другие члены изучают вопрос того, могут ли они пойти еще дальше", - сказал генсек НАТО, который находится с визитом в британской столице.
Ранее страны Североатлантического Альянса поддержали санкции ЕС против режима Лукашенко.