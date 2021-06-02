Польский МИД подтвердил, что Ирена Бернацкая, Мария Тишковская и Анна Панишева находятся в Польше 1 2.06.2021, 14:56

4,836

Фото: charter97.org

Они въехали в страну еще 25 мая.

Министерство иностранных дел Польши сообщило, что Ирена Бернацкая, Мария Тишковская и Анна Панишева находятся в Польше. Оказалось, активистки приехали в страну ещё 25 мая, им была оказана необходимая помощь, сообщает МИД Польши.

Анджей Почобут и Анжелика Борис продолжают находится в заключении.

Напомним, генпрокуратура Беларуси 25 марта сообщила о возбуждении в отношении председателя Союза поляков Анжелики Борис и иных лиц уголовного дела по ч. 3 ст. 130 УК (Умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц). Фигурантам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Всего по этой статье ранее было задержано пять представителей Союза поляков. Кроме Анжелики Борис это Анджей Почобут, Мария Тишковская, Ирена Бернацкая и Анна Панишева. Давлению подвергаются также польские образовательные центры — в них проводились проверки, а польская школа в Бресте была ликвидирована. Польские власти обвиняют Беларусь в преследовании поляков по этническому признаку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».