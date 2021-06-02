МИД Украины: Если хоть один белорусский самолет окажется в оккупированном Крыму, санкции будут неизбежны 18 2.06.2021, 15:05

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Ответственность за неудобства, которые испытывают граждане Беларуси, лежит на Лукашенко.

Если самолеты Беларуси начнут летать в оккупированный Россией Крым, Украина введет санкции. Об этом заявила замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в комментарии «Укринформу» 2 июня.

Она отметила, что в МИД «зафиксировали для себя» высказывания Александра Лукашенко в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным относительно возможных полетов белорусских самолетов в оккупированный Крым.

Джапарова назвала эти слова провокационными и считает, что заявление Лукашенко, возможно, является эмоциональной реакцией на закрытие Украиной воздушного пространства для белорусских самолетов после принудительной посадки в Минске лайнера компании Ryanair и задержания летевшего в нем белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

«Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми «ЛНР» или «ДНР». И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми негативными последствиями», – сказала она.

Замминистра заявила, что полная ответственность за санкции против Беларуси и неудобства, которые, в связи с этим испытывают граждане этой страны, лежит на Лукашенко.

Она также отметила, что ограничение воздушного сообщения с Беларусью – не политическое решение, а вопрос безопасности, «ведь действия белорусских властей непредсказуемы, и мы не можем заранее оценить все риски пребывания в авиационном пространстве Беларуси».

«И напоследок. Эту «канитель и провокации», как выразился Лукашенко, затеяла не Украина, а сама белорусская власть, очевидно, по сценарию Кремля. Чем крепче объятия Путина, в которые попадает Лукашенко, тем меньше шансов у Беларуси оставаться действительно независимым и суверенным государством. От необдуманных и провокационных действий Лукашенко уже страдают обычные белорусы, которые нам очень близки. Мы с большим уважением к ним относимся и солидаризируемся с их усилиями отстоять свои права и свободы», – заявила замминистра.

Джапарова подчеркнула, что есть международное право, согласно которому оккупированные Крым и Донбасс – это территория Украины.

«Россия грубо нарушила международное право, оккупировав Автономную Республику Крым и начав агрессию на востоке Украины, за что будет нести ответственность. Если Лукашенко хочет разделить эту ответственность с Путиным на одной скамье подсудимых в Гааге и еще больше усилить собственную международную изоляцию, это, конечно, его личный выбор, но, уверена, не выбор дружественного Украине белорусского народа», – сказала она.

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