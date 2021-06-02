Ответка от вируса 3 Дмитрий Быков

2.06.2021, 15:15

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фото: rfl\rl

Россияне едва ли не первыми в мире получили вакцину и оказались в числе последних по количеству привитых.

Обе дозы получили где-то 16 процентов населения. При этом вакцинирование у нас бесплатное (в случае чумаковской вакцины – сравнительно дешевое) и в целом довольно безопасное – побочки «Спутника» минимальны, а результативность многократно доказана. Тем не менее народ вовсе не спешит прививаться, и у этого есть две причины, прямо связанные с российским авторитаризмом. Это, если хотите, ответка за него, доказывающая, что авторитаризм вполне может быть эффективен, особенно если надо действовать быстро и без колебаний, в экстремальных обстоятельствах, – но вот доверия к нему нет, даже внутри страны, да и насладиться результатами могут немногие.

Первая причина – вообще снижение доверия к государству, которое все время врет; и на коротких дистанциях эта ложь даже эффективна, но на длинных, как всякое зло, саморазрушительна. Россияне даже не делают вид, что верят про Украину (им просто приятно, когда хамят соседу), но и про вакцину не верят. Они же знают, как у нас «все это делается», и, даже когда вакцина объективно хороша, она вызывает те же чувства, что и любые победные рапорты: зна-а-аем! Вторая причина еще печальней: Андрей Кураев не зря назвал постсоветскую Россию «страной победившего оккультизма». Верят в любую ерунду – чипирование, коварный замысел Билла Гейтса, западную спецоперацию по внедрению вируса, нацеленного на русскую духовность, – а в науку не верят наотрез. В точности по определению Честертона: дьявол толерантен к любому мнению – кроме истинного!

Нет в нынешней России доверия к науке. В советской – была, хотя оккультизма вроде инопланетян и йогов хватало и в ней. Но люди по крайней мере верили, что болезнь излечивается медициной, а не камланиями. Сегодня они уверены, что достаточно дать себе правильный настрой, поработать с психологом – и коронавирус их не тронет. Разубеждаться им бывает больно, да что поделаешь.

Впрочем, есть и третья причина, характерная именно для путинской России: кризис мотивации. Ведь для того, чтобы хоть привиться, надо поднять попу с дивана. А россиян успели убедить, что это совершенно бесполезно: куда ни ходи, результат один, в лучшем случае не заметят, в худшем – посадят. Так что и выйти из горящего дома современному россиянину сложней, чем коале при пожаре слезть с эвкалипта.

Дмитрий Быков, «Собеседник»

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