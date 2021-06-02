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Мы должны противостоять!

  • 2.06.2021, 15:18
  • 3,476
Мы должны противостоять!
Фото: AFP

Нам нельзя молчать, бояться и соглашаться.

Подписчица телеграм-канала «Баста!» поделилась мнением о событиях в стране:

– Читаю новости ежедневно. И сегодня понимаю, что молчать становится совсем невыносимо. Это страшные новости о каждом из нас, просто чья-то фамилия звучит сегодня, а чья-то будет уже завтра.

Белорусы, если к вашему соседу пришли сегодня — это не значит, что нужно: закрываться на все замки и молиться, чтоб к вам не заглянули; отписаться от честных СМИ и не читать новости; ходить на работу с опущенной головой, сделав вид, что вас это не касается. Пока не касается...

Белорусы, нам нельзя молчать, бояться и соглашаться. Мы должны противостоять. Мирная забастовка, нефинансирование государства, распространение правдивых новостей, сплочение соседей, друзей, дворов, районов, городов и всей страны – это всё в наших силах. Один раз мы уже доказали, что белорусы – светлая, чистая, сильная, единая нация героев! Давайте сделаем это снова и не будем ждать страшных кровавых триггеров.

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