Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии получила место в совете директоров «Роснефти» 15 2.06.2021, 15:31

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Кнайсль была выдвинута на этот пост еще в марте 2021 года.

Акционеры «Роснефти» избрали новый состав совета директоров компании и утвердили выплату дивидендов за 2020 год, пишет «Новое время».

Как говорится в сообщении компании, в новый состав совета директоров вошли 11 человек, среди которых — четыре независимых директоров, в частности — Карин Кнайсль, бывший министр европейских интеграционных и иностранных дел Австрии в 2017—2019 годах.

Кнайсль была выдвинута на этот пост еще в марте 2021 года.

Кнайсль приобрела скандальную известность после того, как в августе 2018-го гостем на ее свадьбе стал президент РФ Владимир Путин. Как сообщалось, он поздравил молодоженов букетом цветов и станцевал с невестой. Также Путин привез с собой государственный Кубанский казачий хор.

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