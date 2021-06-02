Жена Анджея Почобута: Мужу не передают лекарства для сердца

Жена Анджея Почобута: Мужу не передают лекарства для сердца3
- 2.06.2021, 15:36
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Можно предположить, что таким образом его склоняют к депортации из страны.
По информации Оксаны Почобут, лекарства для Анджея Почобут приняли в СИЗО Жодино, однако потом не передали непосредственно Почобуту. У него больное сердце, сбивается ритм, пишет сайт «Радыё Свабода».
Трех политзаключенных из Союза поляков Беларуси – Ирену Бернацкую, Марию Тишковскую и Анну Панишеву — вывезли в Польшу из СИЗО. Они не имеют права вернуться в Беларусь.
Известно, что освобождение взамен на депортацию из страны предлагали также Анджею Почобуту и председателю СПБ Анжелике Борис, но они отказались.
«Дело поляков»
10 марта силовики завели уголовное дело за проведение мероприятия в польской социальной школе скаутов имени Ромуальда Траугутта в Бресте. Тогда задержали соучредителя школы, 43-летнего брестчанина, и директора Анну Панишеву. Позже стало известно об обысках в Лиде, Волковыске и задержаниях Ирены Бернацкой и Марины Тишковской.
23 марта в Гродно задержали Анжелику Борис, а еще через два дня — Анджея Почобута.
Всех арестованных по «польскому делу» правозащитники признали политическими заключенными. Санкция уголовной статьи предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы.