Дания не пустит привитых болельщиков из России на матч Евро 2.06.2021, 15:46

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Фото: AP

Чемпионат Европы по футболу должен пройти в нескольких европейских городах.

Дания не пустит привитых болельщиков из России на матч Чемпионата Европы по футболу. Министерство иностранных дел страны не стало делать исключение для россиян по запросу местной федерации футбола. Об этом сообщает "Радио Свобода". 21 июня в Копенгагене состоится игра датской сборной против команды России.

Россия включена Данией в список стран, въезд из которых на территорию королевства запрещен без особой причины из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа. В список причин включены посещение опекаемых детей, тяжелая болезнь или смерть близких, транзитные поездки для моряков и нефтяников. Наличие или отсутствие прививки на эти правила не влияют.

Чемпионат Европы по футболу должен пройти в нескольких европейских городах с 11 июня по 11 июля, финал запланирован в Лондоне. Семь игр пройдут в Санкт-Петербурге. Туда были перенесены несколько игр из Дублина.

Ирландские чиновники посчитали, что эпидемиологическая ситуация в стране не позволяет ей принимать спортивные турниры. При этом показатели заболеваемости в Ирландии гораздо ниже, чем в России, а вакцинированных граждан в Ирландии, в процентном соотношении, в несколько раз больше.

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