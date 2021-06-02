У белорусов Варшавы есть возможность подписаться за экономические санкции 1 2.06.2021, 15:59

Восьмой день подряд проходит голодовка под зданием представительства Еврокомиссии в Польше.

Восьмой день в Варшаве проходит голодовка возле здания представительства Еврокомиссии в Польше с требованием немедленно ввести экономические санкции против режима Лукашенко, а также признание его террористическим. Цель —спасти белорусских политзаключенных.

Уже собрано несколько тысяч подписей, однако сбор продолжается.

У белорусов Варшавы есть возможность поддержать введение экономических санкций.

Адрес: Варшава, ул. Jasna 14/16A

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