У белорусов Варшавы есть возможность подписаться за экономические санкции

У белорусов Варшавы есть возможность подписаться за экономические санкции1
- 2.06.2021, 15:59
Восьмой день подряд проходит голодовка под зданием представительства Еврокомиссии в Польше.
Восьмой день в Варшаве проходит голодовка возле здания представительства Еврокомиссии в Польше с требованием немедленно ввести экономические санкции против режима Лукашенко, а также признание его террористическим. Цель —спасти белорусских политзаключенных.
Уже собрано несколько тысяч подписей, однако сбор продолжается.
У белорусов Варшавы есть возможность поддержать введение экономических санкций.
Адрес: Варшава, ул. Jasna 14/16A