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У белорусов Варшавы есть возможность подписаться за экономические санкции

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  • 2.06.2021, 15:59
У белорусов Варшавы есть возможность подписаться за экономические санкции

Восьмой день подряд проходит голодовка под зданием представительства Еврокомиссии в Польше.

Восьмой день в Варшаве проходит голодовка возле здания представительства Еврокомиссии в Польше с требованием немедленно ввести экономические санкции против режима Лукашенко, а также признание его террористическим. Цель —спасти белорусских политзаключенных.

Уже собрано несколько тысяч подписей, однако сбор продолжается.

У белорусов Варшавы есть возможность поддержать введение экономических санкций.

Адрес: Варшава, ул. Jasna 14/16A

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