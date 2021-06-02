Власти снова хотят приостановить работу некоторых магазинов «Светофор» 1 2.06.2021, 15:59

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Ранее похожие иски к юрлицам компании уже рассматривались в белорусских судах.

По данным Office Life, Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям подготовил иск к компании «МосПродуктСервис». Если суд его удовлетворит, то могут закрыть от одного до трех дискаунтеров сети «Светофор» в Бресте.

Пока неизвестно, намерены ли власти добиться полного закрытия точек либо это только временная приостановка. Ранее похожие иски к юрлицам «Светофора» уже рассматривались в белорусских судах. Также некоторые магазины закрывались по решению МАРТ до устранения выявленных недостатков. Но сеть продолжает расширяться.

У «МосПродуктСервиса» в реестре сейчас 56 действующих магазинов. Три записи внесены в этом году и более 25 — в 2020-м. В целом на четырех компаниях сети «Светофор» в Беларуси свыше 100 точек. Это значительно больше, чем у конкурентов — «Грошыка» и «Доброцена».

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