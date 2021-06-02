Виталий Портников: Одуревший Лукашенко пляшет под дудку Путина 6 2.06.2021, 16:12

3,792

Виталий Портников

На отношениях узупатора и Украины можно поставить жирный крест.

Белорусский правитель Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск прорабатывают вопрос об открытии прямых авиационных рейсов из Беларуси в оккупированный Крым, пишет украинский публицист Виталий Портников для espreso.tv.

Это решение белорусского президента еще раз демонстрирует, что Лукашенко поставил жирный крест на будущих отношениях с Украиной. Ранее – после того, как прекратилось авиационное сообщение Украины и России – аэропорт Минска был главным хабом, в котором осуществлялась пересадка на рейсы из Киева в Москву и другие российские города. Понятно, что появление самолета авиакомпании «Белавиа» в аэропорту Симферополя привело бы к санкциям со стороны Украины и утрате Минском своего транзитного статуса. Но после скандала с посадкой самолета ирландской авиакомпании Rianairи задержанием оппозиционеров в аэропорту белорусской столицы сохранение этого статуса стало для Лукашенко совершенно неактуальным. А актуальным стало подчеркивать свою преданность Путину и готовность следовать в фарватере российской политики.

Если самолеты авиакомпании «Белавиа» начнут летать в Крым, Беларусь станет первым суверенным государством – помимо самой России, разумеется – признающим возможность полетов на оккупированный полуостров. При этом сам полет вряд ли станет экономически выгодным: самолетам из Беларуси придется облетать территорию Украины и путешествие из Минска в Симферополь займет несколько часов. Но для Лукашенко, как и для Путина, главное – это не удобство и даже не экономическая целесообразность. Главное – это символика такого полета, демонстрация полной подчиненности белорусской внешней политики и национальных интересов Беларуси интересам Кремля. И это – один из первых явных результатов недавней встречи президентов России и Беларуси, об итогах которой практически ничего не сообщалось. Не сообщалось потому, что главным итогом этой встречи стало окончательное согласие одуревшего Лукашенко плясать под дудку Путина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».