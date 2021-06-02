В Евросоюзе полностью вакцинировали от COVID-19 более 80 миллионов человек 2.06.2021, 16:21

Во втором квартале в ЕС ожидается поставка более 400 миллионов доз вакцин.

В Европейском союзе полностью вакцинировали от коронавируса более 80 млн человек. Об этом сообщила в Twitter 2 июня глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет «Гордон».

«Сегодня мы сделали 250 млн прививок в ЕС. И более 80 млн европейцев полностью вакцинированы. Мы идем по пути к нашей цели: обеспечить достаточное количество доз, чтобы вакцинировать 70% взрослого населения в июле», – написала она.

Напомним, комиссар Европейского внутреннего рынка Тьерри Бретон заявлял в апреле, что Еврокомиссия поставила цель привить 70% взрослого населения ЕС к концу этого лета. В ЕС уверены, что смогут произвести достаточное количество вакцин для достижения коллективного иммунитета в Европе, подчеркнул Бретон. По его словам, во втором квартале в ЕС ожидается поставка более 400 млн доз вакцин от COVID-19.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».