Белорус взял в лизинг 140 долларов, а потом у него потребовали выплатить почти пять тысяч долларов 2.06.2021, 16:31

фото: tut.by

Будьте осторожней.

Жительница Барановичей сообщила, что ее сын заключил договор с лизинговой организацией на 140 долларов. После того, как он на несколько дней просрочил оплату платежей, получил исполнительный лист почти 1000 долларов, выплатил эту сумму, а через несколько месяцев получил еще один исполнительный лист — уже на 4000 долларов, пишет БЕЛТА.

А жительница Гродно заключила договор с лизинговой организацией на 120 долларов. За несвоевременную оплату лизинговых платежей ей было предъявлено к взысканию свыше 650 долларов.

Жительница Минской области сообщила, что ее сын для получения кредита в банке заключил договор с кредитным брокером, стоимость услуг которого составила 275 долларов. За то, что он не оплатил эти услуги, ему было предъявлено к взысканию почти 1150 долларов.

Всем обратившимся на горячую линию были даны разъяснения по поднятым вопросам или рекомендации об обращении в соответствующие компетентные органы. Некоторые обращения взяты на контроль.

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