Lufthansa отменила рейсы в Москву и Санкт-Петербург 2.06.2021, 16:39

Фото: charter97.org

Они должны были выполняться в обход воздушного пространства Беларуси.

Флагманский авиаперевозчик Германии авиакомпания Lufthansa 2 июня отменила рейсы из Франкфурта-на-Майне в Москву и обратно, а также рейсы из Франкфурта в Санкт-Петербург и обратно.

Об этом представитель Lufthansa Group сообщил DW, пишет «Европейская правда».

«Я могу подтвердить, что сегодня эти запланированные рейсы пришлось отменить из-за отсутствия согласования с властями. Мы проинформировали пассажиров и, конечно, сожалеем о причиненных неудобствах», - отметил он.

По его словам, в компании рассчитывали, что «своевременно получат» необходимое одобрение, однако этого не произошло. Представитель Lufthansa Group уточнил, что речь шла о согласовании с целым рядом российских инстанций.

Рейсы должны выполняться в обход воздушного пространства Беларуси. По версии источника агентства «Интерфакс», отмена могла быть связана с «несвоевременной или неполной подачей документов об изменении маршрута перевозчиком».

Сотрудник Lufthansa Group в беседе с DW назвал подобную привязку «спекуляцией». «Мы не будем давать комментариев по этому поводу», - подчеркнул он.

В то же время представитель компании подтвердил, что в последние несколько дней рейсы в Москву и Санкт-Петербург выполнялись без пролета над Беларусью.

Между тем источник российского агентства ТАСС в одной из авиакомпаний РФ сообщил, что вопросы выдачи дополнительных разрешений на рейсы между Германией и Россией будут урегулированы 2 июня.

Напомним, 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза приняли политическое решение об усилении давления на Александра Лукашенко. В том числе Совет ЕС должен принять юридический запрет для авиакомпаний из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС - как транзитом, так и для рейсов в аэропорты ЕС.

Законодательного запрета на транзит через авиапространство Беларуси в ЕС решили не накладывать, однако Агентство ЕС по авиационной безопасности рекомендовало всем авиакомпаниям избегать воздушного пространства Беларуси.

С тех пор большинство соседей Беларуси и многие другие европейские страны запретили рейсы белорусской национальной авиакомпании «Белавиа» или транзит через свое небо.

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