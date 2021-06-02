Немецкие экологи просят проверить «Северный поток – 2» на соответствие целям по климату 1 2.06.2021, 16:56

Защитники природы подали иски в суд Гамбурга.

Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) обратилась в Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии (BSH) в Гамбурге с просьбой «из соображений защиты климата» отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщили в среду, 2 июня, в пресс-службе DUH, сообщает dw.com.

«Хотя трубопровод является крупнейшим проектом, связанным с углеводородным сырьем в Европе, его влияние на климатические цели не было проверено в ходе процедуры утверждения проекта», - говорится в обосновании.

Природоохранная организация призывает провести соответствующую проверку и «приостановить дальнейшее строительство трубопровода на этот период», подчеркнули далее в DUH.

Кроме того, экологи обращают внимание на то, что ряд новых фактов о воздействии на климат и о масштабах выбросов метана в газовой промышленности стал известен только после выдачи разрешения на строительство «Северного потока – 2» в 2018 году, уточняет агентство dpa.

Защитники природы подали иски в суд Гамбурга

В начале мая Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) и DUH подали в административный суд Гамбурга иски против строительства спорного газопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Германии.

В NABU напомнили, что в начале апреля Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии (BSH) отклонило возражения экологов по поводу разрешения на строительство последнего участка газопровода. В частности, в ведомстве утверждали, что участок протяженностью около 16,5 км проходит по краю птичьего заповедника и потому не имеет большого значения для некоторых видов птиц, останавливающихся там для отдыха. «Следовательно, единственный способ ограничить ущерб Балтийскому морю – это подать в суд», - заявили экологи. Они также отметили, что «Северный поток – 2» непосредственно разрушает места обитания на морском дне на площади более 16 футбольных полей.

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