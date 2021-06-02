Доллар вырос еще сильнее, евро не отстает
- 2.06.2021, 17:20
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Курсы валют на 2 июня 2021.
2 июня 2021 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара – 2.5383, курс евро – 3.095, курс российского рубля (100 RUB) составил 3.4547, сообщает myfin.by.
Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0071 рубля до 2.5383, что составило 0.28%.
Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0006 (0.02%), на 2 июня 2021 курс составил 3.095.
Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0029 рублей (0.08%).