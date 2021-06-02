CNN: Политика «трех детей» не спасет Китай от демографического кризиса 1 2.06.2021, 17:25

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Фото: Reuters

Пекин ослабляет демографическую политику.

Решение Китая позволить семьям иметь больше детей – это попытка преодолеть дефицит рабочей силы, что может помешать экономическому росту страны. Изменение политики, которая позволяет супругам иметь троих детей намерена улучшить «демографическую структуру Китая», преодолеть старение населения и поддерживать «многочисленные человеческие ресурсы» для второй по величине экономики в мире, пишет CNN (перевод zn.ua).

Этот шаг является огромным сдвигом для Китая, который шесть лет назад ослабил свою давнюю политику «одного ребенка».

Но с тех пор давление растет, и буквально несколько недель назад Китай сообщил о тревожном снижении рабочей силы. Экономисты считают, что это может ограничить экономический рост. Данные переписи показали, что население Китая растет наименьшими темпами за последние десятилетия, тогда как количество людей в возрасте от 15 до 59 лет резко падает.

Эксперты заявили, что рабочая сила Китая достигнет своего пика в ближайшие несколько лет, прежде чем сократится примерно на 5% в течение следующего десятилетия.

«Демографические преимущества, которые способствовали экономическому подъему страны в течение последних десятилетий, могут быстро исчезнуть», - заявил экономист Юэ Су.

Это может означать проблемы для крупных целей экономической политики, поставленных президентом Си Цзиньпином. Он объявил об амбициях по увеличению ВВП Китая до 2035 года.

Некоторые аналитики заявляют, что Китай сможет превзойти США как крупнейшую мировую экономику уже к концу этого десятилетия, но чтобы сделать это, Пекин должен преодолеть серьезный экономический разрыв. По данным Международного валютного фонда, ВВП на душу населения в Китае составляет 17 тысяч долларов США по сравнению с американским показателем более 63 тысяч долларов.

Китай ввел свою политику одного ребенка более 40 лет назад для борьбы с «перенаселением» и бедностью. Но по мере старения населения Пекин начал ослаблять политику рождаемости, и в 2015 году объявил, что смягчит ограничения, позволив иметь до двух детей в семье.

Сейчас китайское правительство ослабляет демографическую политику еще больше - но просто сказать людям, что им разрешено иметь больше детей, не решит демографический кризис.

Уровень рождаемости в 2020 году в Китае снизился почти на 15% по сравнению с прошлым годом. Аналитики считают, что рост «расходов на жизнь» является главным сдерживающим фактором для создания больших семей.

После объявления новой политики «трех детей» в китайских социальных сетях не наблюдалось энтузиазма. Причины отказа от рождения третьего ребенка были одной из самых горячих тем обсуждений в Weibo, платформе социальных медиа, подобной Twitter в Китае.

«Это главным образом потому, что я чувствую усталость. Как я могу позволить себе ребенка, когда давление такое высокое?», - написал один из пользователей сети.

Пользователей соцсети спросили, готовы ли они к третьему ребенку. Интернет-опрос получил более 30 тысяч ответов в течение получаса, более 90% респондентов заявили, что даже «не рассматривают этот вариант».

«Если запретить другие меры по сдерживанию рождаемости, дальнейшая либерализация демографической политики может предоставить только ограниченную помощь рождаемости и общему приросту населения в Китае. Население Китая, вероятно, достигнет своего пика в ближайшие пять лет, но затем количество людей трудоспособного возраста начнет уменьшаться», - говорят аналитики Goldman Sachs.

Население Китая растет самыми медленными темпами за последнее десятилетие, поэтому китайские власти разрешили каждой семье иметь троих детей. Такое изменение в демографической политике одобрило руководство Коммунистической партии.

В 2020 году население Китая составляло 1,4 миллиарда человек, от коронавируса в стране умерло почти 5 тысяч людей.

Население страны сократилось впервые за пять десятилетий. Коммунистическая партия давно знала, что частично в результате ее жестокой политики контроля рождаемости, население Китая вскоре достигнет пика и начнет сокращаться. Однако этот момент приближается быстрее, чем ожидалось.

Нынешнее падение численности населения происходит, несмотря на ослабление строгой политики планирования семьи, направленной на то, чтобы обратить вспять падение рождаемости в самой густонаселенной стране мира.

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