Бывший президент Литвы Валдас Адамкус ответил лукашистам 5 2.06.2021, 17:29

4,640

Валдас Адамкус

Фото: DELFI

Литовский политик назвал действия официального Минска глупой попыткой отвлечь внимание от борьбы белорусов за свободу.

Экс-президент Литвы Валдас Адамкус прокомментировал лукашенковской генпрокуратуры допросить его в рамках расследования дела о "геноциде населения нашей страны в годы Великой Отечественной войны".

"Это абсурд, — цитирует слова Валдаса Адамкуса Delfi.

Адамкус назвал действия официального Минска глупой попыткой отвлечь внимание от борьбы белорусов за свободу. Он считает, что"это никак не желание что-то выяснить, а просто формальная провокация, чтобы втянуть побольше людей в их внутренние проблемы.

Валдас Адамкус был президентом Литвы в 1998-2003 годах и в 2004-2009.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».