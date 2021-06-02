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Бывший президент Литвы Валдас Адамкус ответил лукашистам

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  • 2.06.2021, 17:29
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Бывший президент Литвы Валдас Адамкус ответил лукашистам
Валдас Адамкус
Фото: DELFI

Литовский политик назвал действия официального Минска глупой попыткой отвлечь внимание от борьбы белорусов за свободу.

Экс-президент Литвы Валдас Адамкус прокомментировал лукашенковской генпрокуратуры допросить его в рамках расследования дела о "геноциде населения нашей страны в годы Великой Отечественной войны".

"Это абсурд, — цитирует слова Валдаса Адамкуса Delfi.

Адамкус назвал действия официального Минска глупой попыткой отвлечь внимание от борьбы белорусов за свободу. Он считает, что"это никак не желание что-то выяснить, а просто формальная провокация, чтобы втянуть побольше людей в их внутренние проблемы.

Валдас Адамкус был президентом Литвы в 1998-2003 годах и в 2004-2009.

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