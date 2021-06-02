Во время матча в Бресте у игрока сборной Беларуси остановилось сердце 6 2.06.2021, 17:41

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иллюстрационное фото

Бригада скорой медпомощи провела реанимацию хоккеиста.

В Бресте во вторник во время матча финальной серии белорусского чемпионата по хоккею на траве между местным "Строителем" и "Минском" потерял сознание игрок хозяев поля 29-летний Евгений Михейчик.

Как сообщает БелТА, у него остановилось сердце. Бригада скорой медпомощи провела реанимацию прямо на поле, после чего отвезла спортсмена в больницу. Михейчик находится в реанимации, его состояние стабильное, он разговаривает, самостоятельно дышит. Назначено углубленное исследование, чтобы выяснить, что же стало причиной ухудшения здоровья игрока национальной сборной Беларуси.

В мае Евгений Михейчик проходил осмотр в областном диспансере спортивной медицины, и патологий не было выявлено.

В том матче "Строитель" проиграл — 1:2. Счет в серии — 2:2. Решающий поединок пройдет в Минске 4 июня.

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