Во время матча в Бресте у игрока сборной Беларуси остановилось сердце

Во время матча в Бресте у игрока сборной Беларуси остановилось сердце6
- 2.06.2021, 17:41
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Бригада скорой медпомощи провела реанимацию хоккеиста.
В Бресте во вторник во время матча финальной серии белорусского чемпионата по хоккею на траве между местным "Строителем" и "Минском" потерял сознание игрок хозяев поля 29-летний Евгений Михейчик.
Как сообщает БелТА, у него остановилось сердце. Бригада скорой медпомощи провела реанимацию прямо на поле, после чего отвезла спортсмена в больницу. Михейчик находится в реанимации, его состояние стабильное, он разговаривает, самостоятельно дышит. Назначено углубленное исследование, чтобы выяснить, что же стало причиной ухудшения здоровья игрока национальной сборной Беларуси.
В мае Евгений Михейчик проходил осмотр в областном диспансере спортивной медицины, и патологий не было выявлено.
В том матче "Строитель" проиграл — 1:2. Счет в серии — 2:2. Решающий поединок пройдет в Минске 4 июня.