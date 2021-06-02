Россия стала сырьевым придатком Пекина 4 Владимир Милов

2.06.2021, 17:47

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Владимир Милов

Семь лет назад произошел «разворот Москвы на Восток».

В Шанхае в присутствии Владимира Путина и Си Цзиньпина был подписан «газовый контракт века» о поставках газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Россия и Китай договорились о многочисленных совместных проектах, большая часть из которых осталась на бумаге. Владимир Милов в статье для The Insider подробно объясняет, как, порвав с Западом после Крыма, Россия не просто провалила глобальное экономическое партнерство с Китаем, но торгует природными ресурсами себе в убыток на китайских условиях, тратя деньги Фонда национального благосостояния и обогащая китайские компании и друзей Владимира Путина.

Семь лет - достаточный срок, чтобы сделать выводы о том, насколько успешным оказалось новое российско-китайское партнерство. Если коротко, то по большому счету оно обернулось пшиком: большинство заявленных проектов не реализованы, а те, которые движутся, принесли огромное разочарование по ценам поставок и нулю доходов в бюджет из-за колоссальных налоговых и прочих льгот. Россия крайне задешево экспортирует в Китай исключительно сырье, государству от этого ничего не достается, зато огромный ущерб несет российская природа - целые регионы стали или могут стать настоящей зоной экологического бедствия, что напрямую связано со снабжением Китая нашими природными ресурсами. Парадоксальным образом, за все это мы еще и остались Китаю должны.

Но обо всем по порядку. Прежде всего, заявленные в мае 2014 года широкомасштабные планы сотрудничества остались замками на песке. Среди громогласно объявленных, но фактически не реализованных проектов:

«Владивосток-СПГ» - завод по производству сжиженного природного газа,

западный коридор поставок газа в Китай (его называют то «Алтай», то «Сила Сибири-2», то газопровод через Монголию, но пока он не подает никаких практических признаков жизни),

Восточный нефтехимический комплекс,

участие китайских инвесторов в разработке месторождений «Роснефти»,

строительство НПЗ «Роснефти» в китайском Тяньцзине,

участие Китая в строительстве скоростной железной дороги Москва-Казань,

широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет CR929 (которого пока так и нет), и много что еще.

Фактически единственное, что удалось реализовать, - строительство газопровода «Сила Сибири», вхождение китайцев в проекты «Новатэка» по сжижению газа («Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2»), а также партнерство китайских компаний с Сибуром и строительство Амурского газохимического комплекса. По сравнению с первоначально заявленными планами «нового глобального партнерства» все это выглядит весьма скромно, и стало возможным только в результате предоставления этим проектам беспрецедентных налоговых льгот - фактического обнуления для них всех налогов.

Убыточная «Сила Сибири»

Газопровод «Сила Сибири» был пущен в ход полтора года назад, и объемы поставок по нему пока бесконечно далеки от заявлявшегося пика в 38 млрд кубометров - в 2020 году было поставлено 4 млрд кубометров газа. Для сравнения, в Европу - 147 млрд кубометров. Как видим, об «уходе от европейцев на восток» не приходится и говорить - тем более что ресурсной базой для газопровода являются крайне удаленные восточносибирские месторождения, Чаяндинское и Ковыктинское, у которых и так не было шансов выйти на европейский рынок.

Разговоры о строительстве перемычки между Китаем и западносибирскими газовыми месторождениями пока остаются лишь разговорами. Отдельный вопрос - хватит ли у «Газпрома» газа для выполнения обязательств даже по 38 млрд кубометров в год: в прошлом году в прессе появились алармистские заявления бывших сотрудников «Газпрома» о том, что запасы Чаянды и Ковыкты, возможно, были переоценены, а при их разработке допущены ошибки, и газа может не хватить.

Но самое интересное не это, а цена поставляемого газа. Когда в мае 2014 года был подписан «контракт века», общим местом было повторение оценок о том, что цена поставок газа по нему составит $350-380 за тысячу кубометров. «Газпром» называть цену отказывался, но утверждал, что она «отличная», а глава «Газпром экспорта» Александр Медведев издевательски заявлял на просьбы озвучить цену: ишь ты, «каждая домохозяйка будет тут интересоваться ценами».

Сегодня, благодаря данным Генеральной администрации по таможне КНР, мы знаем цену - и это не $350, не $380, а… всего $118,5 за тысячу кубометров. Это втрое ниже цены газа, публично называвшейся три года назад, и, как видно по приведенной выше ссылке на данные «Интерфакса», существенно (и даже в разы) ниже всех текущих расценок на газ - на поставки СПГ, на европейском спотовом рынке, на трубопроводные поставки газа в Китай из Мьянмы и Центральной Азии (Мьянма, например, продает газ Китаю втрое дороже, чем Россия по «Силе Сибири»).

Иначе как невероятным позором для газпромовских горе-коммерсантов такое положение дел назвать нельзя. Выражаясь их языком - любая домохозяйка справилась бы лучше. Да, цены поставок несколько отрастут вместе с ценами на нефть, но не сильно выше нынешних $60-70 за баррель - а диапазон цены газа для Китая в $100-200 совершенно неудовлетворителен. Усугубляется эта катастрофа несколькими обстоятельствами. Во-первых, даже цена в $350-380 не гарантировала «Газпрому» прибыли.

Для организации поставок пришлось построить 2200 км газопровода по совершенно неосвоенной удаленной местности (в тайге), куда материалы и оборудование приходилось доставлять по воздуху. Строительство обошлось более чем в триллион рублей. Себестоимость добычи газа на Чаяндинском месторождении еще в 2010 году оценивалась выше чем в $80 за тысячу кубометров - сейчас, очевидно, это гораздо более высокая цифра (хотя бы даже из-за падения курса рубля). Нынешние цены генерируют исключительно убытки, причем крупные. Отмечу, что цена газа для Китая и близко не была похожа на заявлявшиеся $350-380 - даже год назад она едва превышала $200:

Убытки от поставок газа в Китай - не шутка: они уменьшают налоговую и дивидендную базу «Газпрома» и, соответственно, поступления в бюджет. Пока объемы невелики - это не так заметно. А что будет, когда они выйдут ближе к заветным 38 млрд кубометров в год?

«Газпрому» ради «Силы Сибири» были предоставлены беспрецедентные налоговые льготы - обнулены НДПИ и налоги на имущество. То есть бюджет от этого проекта не получает вообще ничего, а с учетом убытков проект еще и уменьшает объем налоговых и дивидендных доходов, которые бюджет заработал бы на «Газпроме». Выгодополучателями вместо бюджета оказались строительные подрядчики - прежде всего структуры Аркадия Ротенберга и Геннадия Тимченко, которые получали подряды на строительство «Силы Сибири» без конкурса (раз, два).

Сжиженный газ: кабальные условия Китая

Увы, «Газпромом» все не ограничивается. Другой крупный экспортер газа в Китай, «Новатэк», хоть и продает газ дороже (цена тоже не раскрывается, но котировки СПГ существенно выше), практически не платит с этого налогов в бюджет. Для проекта «Ямал СПГ» компании были предоставлены тотальные налоговые льготы - обнуление НДПИ, экспортных пошлин, налога на имущество, льготы по налогу на прибыль, льготы по НДС при импорте оборудования.

Причем эти льготы были предоставлены не просто по просьбе «Новатэка», а в качестве условия со стороны Китая - китайские компании получили 30% в проекте «Ямал СПГ» (и соответствующую долю прибыли от налоговых освобождений) и в обмен потребовали от российского правительства подписать и ратифицировать межправительственное соглашение по проекту «Ямал СПГ», которым гарантировалось обнуление налогов и освобождение от НДС импортируемого китайского оборудования. Обязательства Китая при этом - «согласовать вхождение в проект» (и получение прибыли от безналогового экспорта СПГ в Китай) китайских компаний.

Никак иначе как кабальными условия этого соглашения назвать нельзя - Китай оказывается его основным выгодоприобретателем, при этом Россия освобождает проект почти от всех налогов. Помнится, сколько копий сломали доморощенные борцы с Западом на критике «соглашений о разделе продукции» 1990-х, но по ним государство получает доходы в несколько миллиардов долларов в год, а от экспорта СПГ «Новатэком» - по требованию Китая и условиям межправительственного соглашения - не будет получать… вообще ничего. Что-то не слышно возмущения ура-патриотов этим фактом.

Льготы для Китая в лице «Сибура»

Следующий пример - «Сибур». Эта компания также является одним из крупнейших получателей налоговых льгот от государства - я устану здесь все это перечислять, просто погуглите «Сибур налоговые льготы». Без этих льгот нефтегазохимический бизнес компании был бы невозможен в сегодняшних масштабах - в своем последнем видеоролике об убыточности экономических связей с Китаем я привожу фрагмент выступления президента Сибура Дмитрия Конова на совещании у Путина в Тобольске 1 декабря, где Конов прямо говорит о низкой рентабельности производства продукции нефтегазохимии и о том, что практических все их линейки продуктов «закрыты льготами» от Минфина.

При чем тут Китай? Это не просто основной потребитель нефтегазохимической продукции «Сибура», но и крупнейший акционер и бенефициар проектов компании: китайские инвесторы уже контролируют 20% «Сибура», а китайская Sinopec купила 40% в крупнейшем проекте компании, Амурском нефтегазохимическом комплексе (АНХК), который в чистом виде ориентирован на китайский рынок. АНХК является важным приложением к «Силе Сибири» - он будет использовать ценные компоненты транспортируемого газа и производить из них продукцию нефтегазохимии, полиэтилен и полипропилен.

Так вот, «Сибур» категорически отказывался запускать этот проект без масштабных налоговых льгот - которые в итоге были получены, несмотря на сопротивление Минфина, который в открытую говорил, что «финансировать стройку «Сибура» за счет государства мы не намерены». Но пришлось согласиться - учитывая, что среди акционеров «Сибура» старые друзья и родственники Путина Геннадий Тимченко и Кирилл Шамалов (Тимченко также - второй крупнейший акционер «Новатэка», другого важного бенефициара льгот, нацеленных на Китай).

Но это еще не все! «Новатэк» и «Сибур» под свои проекты, ориентированные на Китай и освобожденные от поступления налогов в российский бюджет, получили огромные деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ) - того самого, который Путин в прошлом году категорически отказался распечатать для помощи населению и экономике в пандемию. Но «Новатэк» и «Сибур» получили из ФНБ 150 млрд рублей и $1,75 млрд соответственно, причем на суперльготных условиях - кредиты по низкой ставке сроком на 15 лет, обычный российский бизнес о доступе к таким условиям займов не может и мечтать.

Бенефициаром всего этого великолепия является Китай. И не только в плане получения необходимого сырья - например, тот же «Новатэк» является крупнейшим импортером китайского оборудования под свои СПГ-проекты, активно привлекает китайские нефтесервисные компании и вахтовиков для работы на российских месторождениях. Заказывает оборудование в Китае для Амурского ГХК и «Сибур». Все это финансируется за счет щедрых налоговых льгот и средств ФНБ - которые на нас, россиян, напомню, тратить никак нельзя.

Еще не устали? Тогда несколько слов о другом важном направлении - экспорте нефти.

Нефть: Китай диктует условия и дает дорогие кредиты

Благодаря строительству нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий океан» России удалось более успешно диверсифицировать экспорт в направлении Китая - сегодня он потребляет примерно 30% российской экспортной сырой нефти (более половины по прежнему - Европа), хотя всего 2% экспортных нефтепродуктов (2/3 экспорта нефтепродуктов идут в Европу). Но насколько это выгодно? С самого начала поставок нашей нефти в Китай «Роснефть» предоставляла КНР значительные льготы по цене, в результате которых, если посмотреть отчетность компании по международным стандартам, только прямые потери в результате более низких цен поставок нефти в Китай составили порядка $9 млрд:

Но и потом ситуация не сильно улучшилась: цены экспорта нефти в Китай и Европу фактически выровнялись, хотя по идее нефть по трубе «Восточная Сибирь-Тихий океан» должна продаваться заметно дороже - экспортируемый на восток сорт нефти Espo не смешивается с сернистыми уральско-поволжскими сортами и обладает лучшими характеристиками, чем поставляемая в Европу сернистая нефть Urals. То есть должен вроде бы стоить заметно дороже. Плюс экспорт в Китай сопряжен с большими транспортными издержками - транспортировка барреля с того же Ванкорского месторождения «Роснефти» до китайской границы обходится примерно на $1,5 за баррель дороже, чем до порта Приморск на Балтике. Вопрос: есть ли такие уж выгоды от поставок нефти на китайском направлении? Не говоря уже о том, что «Роснефть» стала получателем колоссальных налоговых льгот под свои проекты, ориентированные на Китай - ни один восточный проект не обходится без обнуления налогов.

Самое удивительное, что по итогам реализации всех этих проектов, которые дают Китаю щедрые скидки, но не приносят денег в российский бюджет, мы еще и остались Китаю должны! Если посмотреть на отчетность наших нефтегазовых компаний, то сразу бросается в глаза, кто у них крупнейшие кредиторы - у «Роснефти» это China Development Bank, у «Газпрома» - China Construction Bank. «Новатэк» брал крупнейшие займы у китайских банков и Фонда Шелкового пути. «Роснефть», согласно последней отчетности, совокупно должна поставить нефти и нефтепродуктов по уже полученным (и потраченным) предоплатам на 1,7 трлн рублей - это тот же долг - и практически весь перед Китаем.

Это просто поразительно: поставки в Китай не только сопровождаются упущенной выгодой, невероятными налоговыми льготами и финансированием из ФНБ, но по итогам мы еще и… оказываемся должны Китаю! Поистине уникальные отношения между страной-экспортером природных ресурсов и страной-потребителем, зависимым от их импорта: по идее, импортер должен умолять нас о выгодных условиях поставок, но вместо этого он сам нам эти условия диктует, навязывает нам своих поставщиков оборудования и свои недешевые кредиты, и мы ему еще и оказываемся должны.

О чем еще стоит сказать? Россия превратилась в ключевого поставщика еще двух видов природных ресурсов в Китай - угля и леса.

Экспорт угля и леса: копеечный доход, контрабанда и экологическая катастрофа

Масштабная добыча угля открытым способом и его массовая открытая перевалка на Дальнем Востоке ради экспорта в Китай приводят к настоящей экологической катастрофе на Кузбассе и на тихоокеанском побережье России. При этом власти вместе с крупным бизнесом хотят эту катастрофу еще и усугубить, строя планы по резкому наращиванию угольного экспорта в Китай - с удвоением его за 10 лет.

Может быть, все это приносит какие-то колоссальные средства в бюджет страны? Давайте проверим - для этого, например, можно зайти на сайт Федерального казначейства и скачать данные о консолидированном бюджете страны за прошлый 2020 год. Что мы видим? Что все доходы бюджета от налога на добычу угля в 2020 году составили… всего 12,4 млрд рублей, или 0,03% доходов бюджета! Напомню, что парк Зарядье в Москве обошелся Собянину в 14 млрд рублей - больше, чем получает государство от всей угольной отрасли, которая является источником невероятных экологических бедствий для целого ряда восточных регионов страны.

При этом весь этот бесприбыльный экспорт угля мы с вами еще и субсидируем! Угольщики традиционно получали большие скидки от РЖД по перевозке угля на экспорт, а сейчас планируется выделить 175 млрд рублей из Фонда национального благосостояния на строительство восточной ветки БАМа целевым образом для расширения экспорта угля в Китай.

Чуть побольше - но не кардинально - бюджет зарабатывает на эксплуатации российских лесов, где Китай также выступает ключевым бенефициаром. Сколько ни говорят наши власти о запрете экспорта необработанной древесины - «круглого леса» - но до сих пор страна экспортирует порядка 15 млн кубометров кругляка в год, 70% которого идет в Китай. Но это только официальные цифры - значительная часть круглого леса вывозится в виде грубообработанной древесины под видом «пиломатериалов», а кроме того, вы наверняка слышали о крупномасштабной контрабанде круглого леса в Китай. Масштабы ее оценить точно невозможно, но они явно велики - пару лет назад это пыталось сделать приморское агентство Дейта.ру по данным китайской статистики, и, несмотря на некоторые методологические натяжки, ясно, что масштабы велики (см. «Русский лес уходит в Китай без счета и за бесценок»).

О том, что контрабанда леса в Китай крышуется на самом высоком уровне, можно судить по недавним новостям об аресте экс-транспортного прокурора Иркутска Льва Чикичева, которого прямо обвинили в покрывательстве такой контрабанды за взятки. Надо понимать, что Иркутская область - крупнейший лесозаготовительный регион и крупнейший регион-экспортер леса в России, а Чикичев был назначен на свою должность в 2010 году ни кем иным, как экс-генпрокурором Юрием Чайкой. Из этих двух обстоятельств следует, что контрабанда леса в Китай организованно крышевалась на самом высоком уровне и, скорее всего, имеет системные и крупные масштабы, с учетом важной роли Иркутска в экспортных потоках.

Сколько же получает государство от вырубки лесов в интересах Китая? Снова обратимся к консолидированному бюджету России. В 2020 году доходы государства от платы за использование лесов составили 58,3 млрд рублей, или 0,15% доходов консолидированного бюджета. Это все доходы от лесопромышленной отрасли, при этом основная древесина идет на внутренний рынок, так что поступления от рубок леса для экспорта в Китай - это считанные проценты от этой суммы, не более 5-10 млрд рублей.

Что-то еще поступает в виде экспортных пошлин - но доходы от всех ненефтегазовых экспортных пошлин (все товарные позиции, не связанные с углеводородами - в отчетности казначейства нет отдельной строчки по пошлинам на древесину) составили в 2020 году 16,6 млрд рублей, или 0,04% всех доходов консолидированного бюджета. Уже чуть больше, чем парк Зарядье, но все равно суммы микроскопические.

Таким образом, Россия практически не получает значимых доходов от эксплуатации важнейших природных ресурсов - угля и леса - которые в значительной мере экспортируются в Китай. Зато их эксплуатация приводит к катастрофическим последствиям для природы. Кстати, сюда можно добавить и «Сибур» с нефтегазохимическими проектами, потому что нефтегазохимия является одним из крупнейших загрязнителей атмосферы. Весь этот огромный экологический ущерб - ради нужд Китая.

Выводы? Если вы когда-нибудь слышали словосочетание «сырьевой придаток», то оно идеально подходит для описания сложившихся отношений между Россией и Китаем. Мы поставляем Китаю ресурсы с огромными скидками, при этом ничего не получаем от этого в бюджет - налоги практически для всех проектов обнулены. Еще и финансируем это из средств Фонда национального благосостояния, субсидий через железнодорожные тарифы. Еще и создаем рабочие места в Китае, закупая там оборудование и залезая ради этого в долги перед китайскими банками. Ради чего все это? В чем экономический смысл такого сотрудничества? Угодить Китаю - зачем?

Ответ, в принципе, лежит на поверхности - Путин настолько заигрался в свои геополитические игры, что ему плевать на гигантские расходы и экологический ущерб от однобокой сырьевой модели отношений с Китаем. Ради того, чтобы изображать «глобальное партнерство против Запада», он готов швыряться нашими с вами деньгами еще и не в таких масштабах. На подхвате и путинские дружки-коррупционеры, которые ловко зарабатывают многие миллиарды на такой убыточной геополитической «дружбе» (зарабатывать на убыточных проектах они все мастера). Из свежих новостей - российский Центробанк теряет деньги ФНБ на вложениях в китайские юани, что тоже имеет явный геополитический подтекст: с 2016 года ЦБ увеличил долю вложений в юани с нуля до 12-15%, при этом юань обесценился к доллару примерно на 10%. Ясно, что это делается с целью угодить Пекину, новому «геополитическому союзнику», но никак не в интересах России.

Когда вам кто-то будет рассказывать про то, как Путин «защищает суверенитет России» от «коварного Запада» - покажите ему эту статью. Никакого суверенитета уже давно нет, Россию и ее ресурсы пользуют как хотят новые китайские хозяева. Эта информация должна распространяться среди наших граждан как можно шире - для наглядности вот ссылка на видеоверсию.

Владимир Милов, The Insider

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