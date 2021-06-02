Токсичная диктаторская любовь 1 Иван Яковина

2.06.2021, 18:08

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Иван Яковина

Как Лукашенко превратился в обузу для Путина.

Западные страны поняли, что пытаться переучивать Лукашенко нет никакого смысла — это то же самое, что научить таракана играть на дудочке, — и задумали перекрыть весь транзит через Беларусь. Зачем? Например, в России есть много природных ресурсов, и Владимир Путин отдает возможность пользоваться ими тем людям, которых хочет отблагодарить. А в Беларуси же главный природный ресурс — это ее географическое положение между Россией и Западом. Соответственно, главное природное богатство Беларуси — это транзит грузов, которые идут из России в Европу и наоборот.

Если этот транзит исчезнет, то Беларусь сразу станет тенью самой себя в экономическом смысле. Что произойдет в случае остановки транзита? Белорусская экономика просто остановится, ведь она не может без него жить; а гарантировать лояльность элиты в отношении Лукашенко можно будет только с помощью постоянных и жесточайших чисток среди силовиков, ведь денег не будет. А элиту можно поддерживать либо идеологией, либо деньгами, либо чистками. Идеологии в Беларуси нет никакой, точнее, она одна — «любите таракана». Но готова ли сама элита пойти на то, что ее постоянно будут «чистить», устраивать ей кровавые бани и массовые посадки? Думаю, нет.

Конечно, у Лукашенко остается еще один источник денег — Российская Федерация. Но РФ может подкинуть ему один-два-три миллиарда, не больше. А вот полностью содержать Беларусь, отправляя ей по 15−20 миллиардов каждый месяц — это многовато. О таких расходах они не договаривались. Сейчас Лукашенко будет очень тяжело объяснить Путину, почему тот должен тратить гигантские деньги на его содержание.

Иван Яковина, «Новое время»

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