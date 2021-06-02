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Зеленский внес в Раду законопроект об олигархах

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  • 2.06.2021, 18:11
  • 2,456
Зеленский внес в Раду законопроект об олигархах

Он определен президентом Украины как неотложный.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 июня внес в Верховную Раду законопроект об олигархах.

Проект закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" зарегистрировали под № 5599.

Он определен Зеленским как неотложный.

Текст законопроекта пока не обнародовали.

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