Зеленский внес в Раду законопроект об олигархах 1 2.06.2021, 18:11

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Он определен президентом Украины как неотложный.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 июня внес в Верховную Раду законопроект об олигархах.

Проект закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" зарегистрировали под № 5599.

Он определен Зеленским как неотложный.

Текст законопроекта пока не обнародовали.

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