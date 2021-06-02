Ученые из Google и Гарварда создали 3D-карту мозга с беспрецедентной детализацией 1 2.06.2021, 18:18

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Фото: immunogenx

Видеофакт.

Исследователи из Google и лаборатории Лихтмана в Гарварде создали доступную для просмотра 3D-карту всего одной миллионной части коры головного мозга. На это ушло 225 млн изображений и колоссальных 1,4 петабайта данных, сообщила компания в своем блоге.

Человеческий мозг – самый сложный компьютер из когда-либо созданных. Он состоит из порядка 86 млрд нейронов, которые соединяются через 100 трлн синапсов. Поэтому почти невозможно выяснить, что именно каждый из них делает и как эти связи формируют основу мысли, эмоций, памяти, поведения и сознания. Тем не менее ученые со всего мира пытаются построить электрическую схему человеческого мозга.

Исследователи Google и Гарварда начали с образца, взятого из височной доли коры головного мозга человека, размером всего 1 мм3. Он был окрашен для визуальной ясности, покрыт смолой для сохранения, а затем нарезан примерно на 5300 ломтиков толщиной около 30 нанометров каждый. Затем они были отсканированы электронным микроскопом с разрешением. В результате было создано 225 млн двумерных изображений, которые затем были объединены в одну 3D-карту.

Конечный результат, который Google называет набором данных H01, является одной из наиболее полных карт человеческого мозга, когда-либо составленных. Он содержит 50 000 клеток и 130 млн синапсов, а также более мелкие сегменты клеток, такие как аксоны, дендриты, миелин и реснички. Вся эта информация уместилась в 1,4 петабайта данных.

Google утверждает, что этот образец составляет всего одну миллионную от объема полного человеческого мозга. Очевидно, что для увеличения масштабов потребуется огромная работа и еще большие объемы данных. Обзор различных слоев можно увидеть на видео ниже.

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