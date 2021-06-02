Верховная Рада Украины готовится принять проект постановления по Беларуси 1 2.06.2021, 19:05

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Проект постановления может быть вынесен на рассмотрение Рады уже завтра.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества рекомендовал парламенту принять в целом проект постановления №5597 относительно инцидента с принудительной посадкой самолета авиакомпании Ryinair в Минске (Беларусь). Об этом 2 июня сообщил "Интерфакс-Украина" глава профильного комитета, нардеп от "Слуги народа" Александр Мережко.

"Комитет поддержал проект постановления №5597 и рекомендовал парламенту принять его в целом", – отметил Мережко.

По словам нардепа, документ будет вынесен на рассмотрение Рады "возможно, даже завтра".

Проект постановления №5597 зарегистрирован в Раде 2 июня. Его инициировали три нардепа от Слуги народа" – Мережко, Святослав Юраш и Марина Бардина.

Он наработан в связи с необходимостью подбора юридически корректных формулировок, эффективно выражающих официальную позицию, подчеркнул Мережко.

Кроме проекта постановления №5597 25 мая в Раде зарегистрирован документ под номером №5560 – о заявлении к ООН, Еврокомиссии, Европарламента, ПАСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, правительств и парламентов стран мира "о признании режима Лукашенко в Беларуси таким, что угрожает международной безопасности". Его соавторами являются 29 народных депутатов из фракций "Европейская солидарность", "Голос", "Слуга народа" и группы "За майбутнє". Как отмечается на сайте украинского парламента, проект постановления находится на рассмотрении комитета Рады.

Замглавы "Слуги народа" Александр Корниенко сообщал журналистам в среду, что около 200 депутатов фракции поддержат постановление по Беларуси, его цитирует "Интерфакс-Украина".

Корниенко подчеркнул, что Украина должна политически реагировать "на проявления международного авиационного терроризма и вопросы, которые идут вразрез с соблюдением прав человека и правосудия". О вмешательстве Украины в политику другого государства речь не идет, уточнил нардеп.

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