Финал всех диктатур один Телеграм-канал «СерпомПо»

2.06.2021, 19:10

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ФОТО: CELESTINO ARCE LAVIN/ZUMAPRESS.COM

Народ вынес Таракану приговор.

Белорусский политзаключенный Степан Латыпов попытался покончить с собой прямо в зале суда, воткнув ручку в горло.

Это произошло, когда свидетельские показания давал его отец. Степан заявил, что силовики обещают завести дела против его родственников, если он не признается в совершении вменяемых ему преступлений.

Пытки, избиения, репрессии в отношении инакомыслящих и даже их родных стали в лукашенковском государстве обыденностью. По сути в путинском происходит то же самое. Просто пока относительно с меньшим размахом.

Но последние истории с преследованиями семьи Гудковых и экс-руководителей "Открытой России" не оставляют сомнений - если хотите увидеть ужасную Россию будущего, посмотрите на Беларусь с её Окрестина. И, возможно, уже скоро придётся смотреть на Венесуэлу, а потом на КНДР.

Финал же всех диктатур один. Вот только вряд ли у Таракана и Моли в тот самый момент хватит духу использовать также свои ручки, которыми они подписывали приговоры своим народам, демонстративно швыряя их на начальственный стол

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