закрыть
2 июня 2021, среда, 19:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Финал всех диктатур один

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 2.06.2021, 19:10
  • 3,178
Финал всех диктатур один
ФОТО: CELESTINO ARCE LAVIN/ZUMAPRESS.COM

Народ вынес Таракану приговор.

Белорусский политзаключенный Степан Латыпов попытался покончить с собой прямо в зале суда, воткнув ручку в горло.

Это произошло, когда свидетельские показания давал его отец. Степан заявил, что силовики обещают завести дела против его родственников, если он не признается в совершении вменяемых ему преступлений.

Пытки, избиения, репрессии в отношении инакомыслящих и даже их родных стали в лукашенковском государстве обыденностью. По сути в путинском происходит то же самое. Просто пока относительно с меньшим размахом.

Но последние истории с преследованиями семьи Гудковых и экс-руководителей "Открытой России" не оставляют сомнений - если хотите увидеть ужасную Россию будущего, посмотрите на Беларусь с её Окрестина. И, возможно, уже скоро придётся смотреть на Венесуэлу, а потом на КНДР.

Финал же всех диктатур один. Вот только вряд ли у Таракана и Моли в тот самый момент хватит духу использовать также свои ручки, которыми они подписывали приговоры своим народам, демонстративно швыряя их на начальственный стол

Телеграм-канал «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убить дракона
Убить дракона Наталья Радина
Если к вам пришел медведь
Если к вам пришел медведь Владимир Халип
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович