Умер бывший министр культуры, первый посол Беларуси в Литве Евгений Войтович 2.06.2021, 19:34

Ему было 84 года.

Ушел из жизни первый посол Беларуси в Литве Евгений Войтович. Об этом сообщило посольство Беларуси на своей странице в Facebook.

Евгений Константинович родился 29 января 1937 году в д. Лещины в Борисовском районе. Кандидат экономических наук (1964). В 1975 — 1983 годах был директором «Беларусьфильма», начальником Главного управления кинофикации и кинопроката Госкино СССР (1983-1988). С июля 1988 года — министр культуры БССР.

22 ноября 1993 года назначен послом Беларуси в Литве. Работал в этой должности до октября 1998 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».