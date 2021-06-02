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Умер бывший министр культуры, первый посол Беларуси в Литве Евгений Войтович

  • 2.06.2021, 19:34
Умер бывший министр культуры, первый посол Беларуси в Литве Евгений Войтович

Ему было 84 года.

Ушел из жизни первый посол Беларуси в Литве Евгений Войтович. Об этом сообщило посольство Беларуси на своей странице в Facebook.

Евгений Константинович родился 29 января 1937 году в д. Лещины в Борисовском районе. Кандидат экономических наук (1964). В 1975 — 1983 годах был директором «Беларусьфильма», начальником Главного управления кинофикации и кинопроката Госкино СССР (1983-1988). С июля 1988 года — министр культуры БССР.

22 ноября 1993 года назначен послом Беларуси в Литве. Работал в этой должности до октября 1998 года.

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