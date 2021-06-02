Зеленский призвал США остановить «Северный поток-2»
- 2.06.2021, 19:36
Президент Украины призвал «не давать оружие врагу».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только США могут не допустить завершения строительства газопровода "Северный поток-2". Глава государства призвал администрацию президента США не давать "оружие" России.
Об этом сообщил Офис президента Украины.
"Северный поток-2" - это не просто энергетическая безопасность, о которой говорят все дипломаты и политики, это отдельное мощное оружие РФ, которое дают ей сегодня в руки. А потом Европа спрашивает о том, как можно защититься от России. Ответ очень прост - не давать оружие врагу", - подчеркнул Зеленский.