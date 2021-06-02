Зеленский призвал США остановить «Северный поток-2» 2.06.2021, 19:36

Президент Украины призвал «не давать оружие врагу».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только США могут не допустить завершения строительства газопровода "Северный поток-2". Глава государства призвал администрацию президента США не давать "оружие" России.

Об этом сообщил Офис президента Украины.

"Северный поток-2" - это не просто энергетическая безопасность, о которой говорят все дипломаты и политики, это отдельное мощное оружие РФ, которое дают ей сегодня в руки. А потом Европа спрашивает о том, как можно защититься от России. Ответ очень прост - не давать оружие врагу", - подчеркнул Зеленский.

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