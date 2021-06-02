Белорусские сигареты нашли на украинско-польской границе 2.06.2021, 19:44

Фото: lubelskie.kas.gov.pl

Соседи Беларуси продолжают бороться с контрабандой Таракана.

Партию белорусских сигарет обнаружили польские таможенники в грузовом автомобиле под управлением гражданина Украины. Украинец въезжал в Польшу из Украины через пункт пропуска «Дорохуск».

Согласно документам, в автомобиле перевозилась керамическая плитка, но при сканировании автомобиля у таможенников возникли подозрения. При углубленном досмотре выяснилось, что в полу автомобиля оборудован тайник. В нем находилось 10,4 тысяч пачек белорусских сигарет. Стоимость партии оценивается в 150 тысяч злотых (почти 41 тысяча долларов), сообщает отделение таможенной службы Польши в Люблине.

Водитель автомобиля утверждал, что ничего не знал о сигаретах, но таможенники в этом усомнились. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Фото: lubelskie.kas.gov.pl

Фото: lubelskie.kas.gov.pl

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