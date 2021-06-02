В Литве презентовали COVID-паспорт 2.06.2021, 19:48

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фото: Imago / Scanpix

Он начнет действовать с 7 июня.

Минздрав Литвы 2 июня на пресс-конференции представил европейский COVID-сертификат, который уже действует в нескольких странах. Этот документ обеспечит безопасное и свободное перемещение граждан в пределах ЕС во время пандемии.

Об этом сообщает Delfi.

Вице-министр Литвы Живиле Симонайтите отметила, что в нескольких странах ЕС документ уже запустили.

"Как вы знаете, вчера в нескольких странах документ уже начал действовать. В ближайшее время к ним присоединятся еще несколько. План - до 1 июля подключить к этому все страны ЕС. Значит, при путешествии по Европе можно будет пользоваться цифровым документом", - сказала вице-министр.

При этом она отметила, что правила безопасности будут действовать и в будущем, поэтому надо следить за правилами в конкретной стране.

Симонайтите сказала, что Литва надеется подключиться к системе с 7 июня. "По нашим данным, Центр регистра, как основной подрядчик … планирует, что в Литве документ стартует 7 июня, мы надеемся, это удастся. Крайний срок - 1 июля", - сказала она.

Каждая страна устанавливает свои требования насчет документа. По литовским законам, этот сертификат будет действовать, если человек:

привился двумя дозами Comirnaty - через 7 дней после второй прививки;

Janssen - через 14 дней после первой;

Moderna - через 14 дней после второй;

Vaxzevria - через 15 дней после второй.

Либо если человек переболел COVID-19 (в течение 180 дней после болезни), или если получил отрицательный результат теста на COVID-19.

фото: Zuma Press / Scanpix

Напомним, 1 июня семь стран Европейского союза начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации. Документ позволит свободно перемещаться по территории ЕС.

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