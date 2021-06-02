Глава МИД Латвии призывает как можно скорее ввести санкции против режима Лукашенко
- 2.06.2021, 20:01
Об этом он заявил во время конференции с коллегами из стран Балтии и Северной Европы.
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс призывает как можно скорее ввести секторальные санкции против Беларуси.
Об этом он заявил во время конференции с коллегами из стран Балтии и Северной Европы.
На прошлой неделе Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении Ринкевичcа и мэра Риги Мартиньша Стакиса за замену красно-зеленого флага на бело-красно-белый.