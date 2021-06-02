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Глава МИД Латвии призывает как можно скорее ввести санкции против режима Лукашенко

  • 2.06.2021, 20:01
Глава МИД Латвии призывает как можно скорее ввести санкции против режима Лукашенко
Эдгар Ринкевичс

Об этом он заявил во время конференции с коллегами из стран Балтии и Северной Европы.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс призывает как можно скорее ввести секторальные санкции против Беларуси.

Об этом он заявил во время конференции с коллегами из стран Балтии и Северной Европы.

На прошлой неделе Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении Ринкевичcа и мэра Риги Мартиньша Стакиса за замену красно-зеленого флага на бело-красно-белый.

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