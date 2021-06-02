Германия временно закроет небо для российских авиакомпаний 2.06.2021, 20:05

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Берлин закроет небо до тех пор, пока Москва не выдаст разрешения на полеты для Lufthansa.

Рейсы «Аэрофлота» и S7 в Германию отменили, потому что Росавиация своевременно не выдала разрешения на полеты Lufthansa в России, сообщили РБК в пресс-службе Минтранса ФРГ.

«На основании принципа взаимности Федеральное управление гражданской авиации ФРГ не выдавало никаких дополнительных разрешений на полеты российских авиакомпаний до тех пор, пока разрешения с российской стороны находились на рассмотрении», — пояснил представитель ведомства.

В ведомстве отметили, что вместе с посольством Германии находятся в тесном контакте с российскими авиационными властями. Рейсы российских авиакомпаний в Германию разрешат, как только Lufthansa получит документы от Росавиации на июнь.

1 июня S7 отменила два рейса — из Москвы в Берлин и обратно, поскольку не получила разрешение на рейс от Германии. «Аэрофлот» 2 июня не смог выполнить рейсы во Франкфурт-на-Майне и Мюнхен и обратно. Lufthansa 2 июня отменила рейсы из Франкфурта в Москву и Санкт-Петербург и обратно.

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