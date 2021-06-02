Время быть смелыми!
- 2.06.2021, 20:21
Начинайте с себя.
Никто не может понять протестующего лучше самого протестующего. Вот такими мыслями с нами делится подписчица телеграм-канала «Баста!»:
– Сегодня мной руководят эмоции! Я не знаю, что должно еще случиться, чтобы белорусы не вышли на работу?
Все знают любимую отговорку «Что я могу сделать один?»
Ответ очевиден: написать заявление на увольнение и/или не выйти на работу. Но нет! Белорус договаривается со своей совестью и идет работать.
Мне пришлось уехать, я не планировала этого делать и не готовилась заранее к отъезду. Таких как я уже тысячи. У нас разные истории, люди бежали семьями, некоторые без денег и документов. Нам всем очень не просто начинать жизнь сначала. И дело не в том, помогают или не помогают фонды, мы потеряли дом, работу, «стабильность». Поэтому я не хочу слушать отговорки: у меня маленькие дети, у меня нет денег и т.п.
Нет! У вас нет одного — смелости!
Я не обращаюсь к работягам. Я понимаю, что это бесполезно. Сегодня рабочий — это тот человек, который последним выйдет бастовать.
Но все остальные!
Инженеры и специалисты, вы те, кто сможет остановить производство!!! Без мастеров, химиков, технологов, механиков, бухгалтеров, логистов и т.д. не сможет работать ни одно производство.
Работники сферы обслуживания: таксисты, парикмахеры, продавцы, официанты — вы чего боитесь? Что заводы закроют и вас выгонят на улицу?
Учителя! Очень много достойных молодых учителей, почему вы терпите к себе такое отношение? Дети наверстают упущенную программу, а с выпускниками вы можете заниматься on-line.
Врачи! Я не призываю врачей не выходить на работу, просто покажите реальное положение дел на своем рабочем месте! Покажите статистику по COVID-19!
Я бастую уже полгода! Об этом никто не знает. Мне тяжело, но с голода я не умираю. Я очень хочу домой, но пока дома беда, я лучше буду мыть общественные туалеты в Польше, но зато с чистой совестью.
Хватит оглядываться по сторонам, кто первый! Начинайте с себя!
И это тот случай, когда первого не посадят!
Хватит ждать лидеров! Хватит оглядываться по сторонам, кто первый!
Начни с себя! И это тот случай, когда первого не посадят!
Друзья — время быть смелыми!