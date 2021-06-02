У Зеленского раскрыли главные нормы закона об олигархах

У Зеленского раскрыли главные нормы закона об олигархах5
- 2.06.2021, 20:37
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Документ будет действовать в течение десяти лет.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подал в Раду закон об олигархах. Проект закона числиться как неотложный.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
Закон определяет так называемых олигархов как лиц, имеющих значительное влияние в хозяйственном, политической жизни Украины, а также контролируют основные сегменты медийного пространства.
При этом отмечается, что документ не нарушает основных прав людей, подпадающих под определение олигарха. В частности, законопроект определяет круг данных лиц и устанавливает правила прозрачных взаимоотношений с представителями власти.
В частности, документ регулирует встречи и другие взаимоотношения представителей властей с лицами, обладающими значительными активами.
Отмечается, что документ будет действовать в течение десяти лет.
"Он должен стать первым шагом к ликвидации олигархической системы в Украине. На его основе будут разработаны антитрастовые законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты, переформатируют экономические и общественные отношения в стране", - говорится в сообщении.