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Азербайджан в Минске победил Беларусь

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  • 2.06.2021, 21:10
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Азербайджан в Минске победил Беларусь
иллюстрационное Фото: belta.by

Товарищеский матч завершился со счетом 2:1 в пользу азербайджанских футболистов.

В товарищеском матче сборная Беларуси уступила команде Азербайджана со счетом 1:2, передает pressball.by.

БЕЛАРУСЬ — АЗЕРБАЙДЖАН — 1:2

БЕЛАРУСЬ: Павлюченко — Печенин (Юзепчук, 46), Швецов, Володько, Быков (Климович, 70), Хадаркевич, Эбонг (Седько, 84), Золотов (Г.Шевченко, 77), Яблонский, Д.Антилевский (Подстрелов, 77), Скавыш (к) (А.Соловей, 84).

Запасные: Чичкан, Василючек, Заяц, Гречихо, Нечаев, Е.Шевченко.

АЗЕРБАЙДЖАН: Балаев — Гараев (Мустафаев, 76), Салахлы, Хагверди, Медведев (к), Алескеров (Джафаркулиев, 68), Махмудов (Исаев, 76), Горбани (Шейдаев, 68), Гусейнов, Кривоцюк (Ахмедзаде, 68), Т.Байрамов (Нуриев, 76).

Запасные: А.Байрамов, Дженетов, Гусейнов, Алиев, Джамалов, Ибраими.

ГОЛЫ: 1:0 — Скавыш (56). 1:1 — Гусейнов (73). 1:2 — Шейдаев (91+).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Володько (40), Эбонг (61); Кривоцюк (26), Медведев (54), Гараев (74), Мустафаев (82), Исаев (90).

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