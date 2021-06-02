Умер священник, исследователь репрессий против белорусского духовенства Федор Кривонос 4 2.06.2021, 21:26

4,024

Ему было 58 лет.

1 июня умер православный священник, исследователь репрессий советских властей против белорусского духовенства Фёдор Кривонос. Ему было 58 лет. В последние годы болел, поэтому в 2018-м был выведен вне штата Минской епархии, сообщает church.by.

Кривонос окончил истфак БГУ, Минскую духовную семинарию и Минскую духовную академию, преподавал, служил в Свято-Духовом кафедральном соборе, входил в Синодальную комиссию по канонизации святых Белорусской православной церкви.

Фёдор Кривонос с начала 1990-х работал в архивах, в том числе и госбезопасности, собирал материалы о репрессированных священниках. Он публиковал многочисленные материалы о них, вернул из небытия немало имён.

"Именно благодаря работам отца Фёдора прославлены новомученики и подвижники религиозности Беларуси ХХ века", — написано в некрологе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».