Болельщики скандировали «Уходи!» на матче сборных Беларуси и Азербайджана

Болельщики скандировали «Уходи!» на матче сборных Беларуси и Азербайджана3
- 2.06.2021, 21:54
- 6,224
Матч проходил в Минске.
Об этом сообщили читатели tut.by. На присланных записях телетрансляции слышно, как болельщики скандируют «Уходи!». То, что такая кричалка действительно звучала, нам подтвердили и зрители, которые присутствовали на стадионе «Динамо».
Отметим, что билеты на центральные трибуны, которые попадают в кадры телетрансляции, были недоступны для покупки.
Товарищеский матч завершился поражением сборной Беларуси со счетом 1:2.