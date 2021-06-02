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Болельщики скандировали «Уходи!» на матче сборных Беларуси и Азербайджана

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  • 2.06.2021, 21:54
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Болельщики скандировали «Уходи!» на матче сборных Беларуси и Азербайджана

Матч проходил в Минске.

Об этом сообщили читатели tut.by. На присланных записях телетрансляции слышно, как болельщики скандируют «Уходи!». То, что такая кричалка действительно звучала, нам подтвердили и зрители, которые присутствовали на стадионе «Динамо».

Отметим, что билеты на центральные трибуны, которые попадают в кадры телетрансляции, были недоступны для покупки.

Товарищеский матч завершился поражением сборной Беларуси со счетом 1:2.

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