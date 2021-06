Победителем Букеровской премии впервые стал француз 2.06.2021, 22:02

Премию присуждают в области литературы на английском языке.

Впервые в истории Букеровской премии, которую присуждают в области литературы на английском языке, ее лауреатом стал французский писатель, говорится в сообщении на сайте премии. Победителем 2021 года оказался роман «Родственная душа» Давида Диопа, который был написан по-французски и назывался Frère d'âme. На английский его перевела Анна Московакис, книга вышла под названием At Night All Blood is Black (букв. «Ночью любая кровь черна»), передает РБК.

Приз в размере 50 тыс. фунтов стерлингов (более 5,1 млн руб.) будет поделен поровну между автором и переводчиком, что символизирует равное признание обоих в создании произведения, уточнили организаторы премии.

Давид Диоп родился в 1966 году в Париже, однако вырос в Сенегале, бывшей французской колонии. Сейчас живет во Франции, и преподает литературу 18 века в Университете По.

Главный герой романа — молодой сенегалец, который сражался за Францию на Западном фронте во время Первой мировой войны

«Эта история о войне, любви и безумии обладает ужасающей силой. Главного героя обвиняют в колдовстве, и есть что-то сверхъестественное в том, как повествование воздействует на читателя. Мы, судьи, согласились, что его проза, подобная заклинанию и темный, блестящий взгляд вызвали у нас бурю эмоций и взорвали наши умы. Он околдовал нас», — сказала Люси Хьюз-Халлетт, председатель жюри.

