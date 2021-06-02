«Сейчас его все оплывают»: Ургант высмеял Лукашенко 3 2.06.2021, 22:07

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Телеведущий назвал Таракана «усатым моржом».

Таракан стал объектом для высмеивания в программе «Вечерний Ургант».

Напомним, в субботу в Сочи завершились неформальные переговоры Владимира Путина и белорусского узурпатора. Последний в одиночестве решил искупаться в море.

Через несколько дней Иван Ургант высмеял забавные эпизоды в своей программе на российском «Первом» канале.

Начал он с эпизода, когда Путин и Лукашенко наблюдали с судна за плавающими в воде дельфинами. Телеведущий проинструктировал людей, на которых были маски дельфинов: нужно подплыть к яхте, показать трюк вроде тройного сальто и снова нырнуть. Отдельно он дал задачу насчет Лукашенко.

«Если вдруг встретите усатого моржа, не пугайтесь, это правитель Беларуси. Спокойно его оплываете, сейчас его все оплывают», — сказал Ургант, намекая на то, что Таракана в большинстве стран не признают легитимным президентом.

На этом телеведущий не остановился и заявил: он сам переоденется в чайку и с неба «точно попадет» в Лукашенко, чтобы тот «понял, что транш будет».

Ургант регулярно высмеивает Лукашенко. Например, после его «крысиной инаугурации»телеведущий сказал: «У человека спрашивают: «Вы президент?» Он говорит: «Ну, я это не афиширую!»

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