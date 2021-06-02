закрыть
2 июня 2021, среда, 23:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Андрей Пионтковский: Белорусы стали европейской нацией

8
  • 2.06.2021, 22:43
  • 8,108
Андрей Пионтковский: Белорусы стали европейской нацией
Андрей Пионтковский
Фото: journalby.com

А Лукашенко заслуживает петли.

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, комментируя репрессии режима Лукашенко, назвал его фашистом, который «заслуживает петли».

«Лукашенко – чудовищный мерзавец и законченный фашист. Он заслуживает петли», - сказал Пионтковский.

«Мы же видели сотни тысяч людей. Их сознание уже не изменить. Мы видели, что белорусы стали европейской нацией. Поддержка Путиным Лукашенко нанесла смертельный удар по будущему белорусско-российских отношений. Это крупнейшее поражение Путина на постсоветском пространстве», - отметил Пионтковский на Форуме свободной России.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убить дракона
Убить дракона Наталья Радина
Если к вам пришел медведь
Если к вам пришел медведь Владимир Халип
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович