Андрей Пионтковский: Белорусы стали европейской нацией 8 2.06.2021, 22:43

8,108

Андрей Пионтковский

Фото: journalby.com

А Лукашенко заслуживает петли.

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, комментируя репрессии режима Лукашенко, назвал его фашистом, который «заслуживает петли».

«Лукашенко – чудовищный мерзавец и законченный фашист. Он заслуживает петли», - сказал Пионтковский.

«Мы же видели сотни тысяч людей. Их сознание уже не изменить. Мы видели, что белорусы стали европейской нацией. Поддержка Путиным Лукашенко нанесла смертельный удар по будущему белорусско-российских отношений. Это крупнейшее поражение Путина на постсоветском пространстве», - отметил Пионтковский на Форуме свободной России.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».