Андрей Пионтковский: Белорусы стали европейской нацией

Андрей Пионтковский: Белорусы стали европейской нацией8
- 2.06.2021, 22:43
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А Лукашенко заслуживает петли.
Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, комментируя репрессии режима Лукашенко, назвал его фашистом, который «заслуживает петли».
«Лукашенко – чудовищный мерзавец и законченный фашист. Он заслуживает петли», - сказал Пионтковский.
«Мы же видели сотни тысяч людей. Их сознание уже не изменить. Мы видели, что белорусы стали европейской нацией. Поддержка Путиным Лукашенко нанесла смертельный удар по будущему белорусско-российских отношений. Это крупнейшее поражение Путина на постсоветском пространстве», - отметил Пионтковский на Форуме свободной России.