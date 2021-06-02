Режиссер фильма о протестах в Беларуси: Крупные кинофестивали проявляют большой интерес 1 2.06.2021, 22:57

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Режиссер Борис Гуц

Фото из аккаунта в фейсбуке

Снятая одним кадром картина «Minsk» рассказывает о белорусских событиях в августе 2020 года.

Российский режиссёр Борис Гуц отчитался о завершении съемок фильма «Minsk». Снятая одним кадром картина рассказывает о белорусских событиях в августе 2020 года. «Первый игровой фильм о протестах в Беларуси, об избиении и пытках, о том, как невинные люди попадали в эту мясорубку», — написал Виталий Шкляров, ставший одним из продюсеров проекта. Картина снималась в Таллинне усилиями многонациональной команды, в которой собрались профессионалы из Беларуси, России, Эстонии, Украины, Польши, Италии и США. Сейчас готовится участие картины в крупнейших кинофестивалях мира. О подробностях расспросил nn.by у режиссера.

— Почему вы решили взяться за тему августовских событий в Беларуси?

— Как и многие люди, 9-го, 10-го, 11-го августа прошлого года я следил за событиями в Минске и других городах Беларуси, и это не могло оставить меня равнодушным. Во-первых, я нетерпим к насилию, особенно полицейскому, к тому же я наполовину белорус. Я решил, что в этом случае, когда невозможно молчать, в моих силах — сделать кино и рассказать в нем о чувствах, отчаянии и шоке, которые испытали белорусы. Я давно хотел снять фильм одним кадром, у меня была фабула сюжета, но не было материала — и вот он, к сожалению, случился. Все это время я не оставлял идею картины, она меня волновала, фильм снился мне по ночам — это моя четвертая полнометражная работа и четырнадцатый сценарий, но такое в моей жизни впервые. Всегда, когда возникали препятствия, мне было проще написать другой сценарий и начать продвигать его. В этом случае я понял, что тема меня не оставляет. Наверное, это дикое желание рассказать, прокричать, высказаться и позволило собрать людей из разных стран в Эстонии.

— А какие препятствия были в работе над фильмом?

— Нам не дали снимать в России, где я живу, прикрывшись бумажками о сложной эпидемиологической ситуации. В кулуарах же прямым текстом говорили, что не надо делать это кино, а бело-красно-белый флаг в нем будет символом чего-то революционного и даже экстремистского.

— Фильм называется Minsk. Какой Минск в вашей картине?

— Тихий, спокойный, дружелюбный город, в котором ты можешь встретиться с друзьями, вместе сесть в машину и в чистой атмосфере теплого лета поехать кататься. И где вдруг по приказу каких-то непонятных людей вся теплота и уют рушатся взрывами и стрельбой. Разумеется, Минск здесь выступает практически как ходячее название, люди наверху делают все, чтобы и город, и сама страна по всему миру продолжали ассоциироваться с чем-то безумным, диктаторским, безграничным. Я уверен, этому придет конец, но об этом нужно говорить. Мне хотелось высказаться не только о политике и полицейском беспределе — фильм также о любви и том, как счастье молодых людей, которые только что поженились и планируют ребенка, может быть растоптано не за месяц, не за годы, а за полтора часа.

— Прием съемки одним кадром пришелся кстати?

— Да, у меня не было сомнений, что надо делать именно так. Многие сцены в фильме реконструируют опубликованные в телеграм-каналах видео. Когда сложился сценарий, я понял, что эту историю нужно рассказывать не монтажно, а максимально приближенно к реальности, чтобы камера не выключалась и зритель превращался в соучастника событий. Это сложный прием, но оказалось, что с современными технологиями его можно реализовать довольно просто. Впрочем, к съемкам мы готовились девять месяцев — этот срок позволил нам снять кино буквально за четыре съемочных смены. Мы сделали семь дублей, самое сложное сейчас — выбрать тот самый один дубль. Принципиально не хочется скрытых монтажных склеек, я запретил себе их использовать.

— На одном из опубликованных кадров видится отсылка к Александру Тарайковскому. Какие еще отсылки можно будет найти?

— Хотелось бы, чтобы зритель смотрел кино с абсолютно чистым сознанием, не важно, узнает ли он что-то или нет. Это игровой фильм, в нем есть место художественному вымыслу, где-то гротеску, но некоторые сцены будут узнаваемыми-даже не по конкретному воплощению. Просто это печальные и жесткие элементы многих протестов, которые происходили в Минске, Москве или Питере. Могу только сказать, что любителям белорусского футбола будет интересно увидеть отдельные проявления фанатских движений.

— У вас многонациональная команда. Расскажите о белорусской ее части.

— У нас довольно много людей из Беларуси, которые по разным причинам сейчас живут в Таллинне. Некоторые даже просили не называть их имен в титрах, чтобы не попасть под преследование. Белорусская часть связана с актерами, но главное — одним из продюсеров является Виталий Шкляров, который в прошлом году три месяца отсидел на Володарке. Он наш давний друг, и после освобождения и определенной психологической реабилитации проявил желание снять фильм вместе с нами. Он стал нашим основным консультантом и, если можно так сказать, вдохновителем, так как знает о тех событиях как гражданин Беларуси, политтехнолог и их активный участник — это позволяет фильму не врать.

— Фильм готовится к фестивалям или к прокату?

— Поскольку здесь есть доля эксперимента, это в первую очередь фестивальный фильм. Мы еще до съемок начали вести переговоры: дистрибьюторы, сейлс-агенты. Крупные кинофестивали, в частности Венеция, Берлин, Канны, проявляют к картине большой интерес. Сейчас мы сделаем черновую версию и будем с ними всеми работать, чтобы представить фильм максимально широко, громко и ярко. Презентация проекта запланирована на кинорынке Каннского кинофестиваля, а премьера, думаю, состоится осенью. Я надеюсь, что отсутствие монтажа позволит нам поскорее донести кино не только фестивальным эстетам и кинокритикам, но и широкому кругу зрителей. Не уверен, что Беларусь и Россия увидят его в ближайшее время на больших экранах, но интернет никто не отменял.

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