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«Новая газета»: Российские врачи тайно подменивают вакцины от COVID-19

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  • 20.06.2021, 8:03
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«Новая газета»: Российские врачи тайно подменивают вакцины от COVID-19
Фото: Getty Images

Стали известны случаи из разных регионов РФ.

Российские врачи систематически подменяют препараты для иммунизации населения от коронавирусной инфекции нового типа, сообщает "Новая газета"

Издание выявило несколько случаев в разных регионах России, где пациенты давали согласие на вакцинацию одним препаратом, а получали — другой, разработанную новосибирским центром "Вектор" "Эпиваккорону".

В большинстве выявленных изданием случаев пациентам тайно вкалывали этот препарат, когда они были уверены, что получат "Спутник V" или третью российскую вакцину — "КовиВак" разработки научного центра имени Чумакова. В случаях, когда иммунизированные начинали не соглашаться с подменой, им заявляли, что речь идёт о врачебной ошибке или о том, что между препаратами нет никакой разницы.

В действительности, только разработчики "Спутника" опубликовали данные о своей вакцине в международном рецензируемом издании, данные об эффективности двух других препаратов только собираются разработчиками. "Эпиваккорона" зарегистрирована только в России и Туркмении, а участники её клинических испытаний жалуются, что не могут обнаружить у себя антитела в независимых лабораториях.

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